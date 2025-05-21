Uraloğlu: Şian, İpek Yolu\'nun Başlangıç Noktası

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şian şehri, tarihi İpek Yolu'nun başladığı nokta olarak kabul edilir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde düzenlenen 9'uncu İpek Yolu Uluslararası Fuarı ile Çin'in Doğu ve Batı Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu'nun açılışında konuştu. Uraloğlu, konuşmasında, Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünün altını çizerek, tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini bağlantısallık projeleriyle canlandırmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Girişimi açısından önemine dikkat çekti. Fuarın düzenlendiği Şian şehrinin, Çin'in eski başkentlerinden biri ve tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu ticaret yolunun Çin'den başlayıp Orta Asya üzerinden Anadolu'ya kadar uzandığını ve İstanbul'un bu hattın son durağı konumunda olduğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan stratejik konumu sayesinde küresel ölçekte erişilebilir, sürdürülebilir ve çok modlu bir ulaştırma altyapısı sunduğunu aktararak, 'Orta Koridor' olarak da bilinen Trans-Hazar uluslararası taşımacılık güzergahını güçlendirmek amacıyla büyük ölçekli projelere öncülük ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu, modern limanları, lojistik merkezleri ve gümrük süreçlerinde dijital dönüşümle sağladığı etkinlikle Çin ile Avrupa arasında yük taşımacılığında hızlı, güvenilir ve öngörülebilir bir rota imkanı sunduğunu bildiren Uraloğlu, "İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını öngören Türkiye'nin Hazar geçişli Orta Koridor Girişimi, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın gelişmesini hedefleyen Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile doğal bir sinerji oluşturmaktadır. Bu çerçevede ülkemiz Kuşak ve Yol Girişimi'ni kazan-kazan ilkesi çerçevesinde desteklemeye devam edecektir" dedi.

Bakan Uraloğlu, bu iş birliği hedefi doğrultusunda Türkiye ile Çin arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21'inci Yüzyıl Deniz İpek Yolu ve Orta Koridor Girişimi'nin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalandığını anımsatarak, bu kapsamda başlatılan Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi seferlerinin, bu uyumlaştırmaya yönelik bir adım ve Asya ile Avrupa arasında kurulan lojistik köprülerin en somut ve en başarılı örneklerinden biri olduğunu belirtti.