Üreme döneminde alınan tedbirler inci kefalinin çoğalmasını sağladı

VAN - Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali avlayarak geçimlerini sağlayan balıkçılar, üreme döneminde alınan tedbirlerin inci kefalinin çoğalmasını sağladığını belirtti.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan ilkbahar mevsiminde tatlı sulara gerçekleştirdiği göç ile hafızalarda yer edinen inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürdü. 3 bin 712 kilometre yüz ölçümüne sahip olan ve dünyanın en derin 15 gölü olarak bilinen Van Gölü, denizden bin 646 metre yüksekliktedir. En derin noktası 451 metre olan Van Gölü'nün ortalama derinliği ise 175 metre civarındadır. Yaklaşık 20 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürüyor. Açık denizlerde bu yıl balıkçılık yapanlar ağlarını denizden boş çekerken, Van'daki balıkçılar ise inci gibi dizilen inci kefallerini tutmaya devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, alınan tedbirler sayesinde nesli koruma altına alınan inci kefali balığının göldeki popülasyonun arttığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti. Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanı ile beraber ülkenin en büyük gölü ve iç sulardaki en büyük balık stokunu oluşturduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü'nde 100'ü aşkın tekne balıkçılık yapıyor ve 20 bine yakın insan inci kefali avcılığında geçimini sağlıyor. İnci kefali balıkçılığının bölgemizdeki devamlılığının en büyük şartı yaz aylarında üremek için gölden akarsulara giren balıkların korunması gerekiyor. Bugün inci kefali göçü gerçekleştiği en büyük akarsu olan Muradiye ilçesi sınırları içerisindeki Bendimahi çayındaki koruma çalışmaları ile beraber buradaki balıkçıların bereketli bir sezon geçirdiğini şahitlik ediyoruz. Yazın derede yumurtadan çıkan yavrular, göldeki balıkçıların ekmeğini oluşturuyor. İnci kefalini koruduğumuz sürece buradaki insanların geçim kaynağını korumuş olacağız. ve endemik bir türün 8 bin yıldır devam eden varoluş mücadelesinin devam etmesine katkı sunmuş olacağız" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Ülkemizde son 2 yıldır denizlerde olsun, diğer göllerde olsun maalesef balıkçılıkla ilgili hep kötü haberler alıyoruz. Özellikle Marmara'da müsilaj sorunu nedeniyle balıkçılar son 2 yıldır çok kötü bir sezon geçiriyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradaki Van Valiliği ve diğer resmi kuruluşların yürütmüş olduğu koruma çalışmaları ile beraber son 2 yıldır Van Gölü'ndeki balıkçıların yüzü gidiyor. Bu açıdan bereketli bir sezon geçiyor umuyoruz ki böyle devam eder" diye konuştu.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara ve dere yataklarına uçarcasına göç eden inci kefallerinin koruyan başta jandarma olmak üzere polis, zabıta ve güvenlik korucuları büyük çaba sarf ediyor. Göç zamanı inci kefali balığının yumurtalarını bırakmak için yoğun göçün yaşandığı Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Bendimahi Çayı'nda gerçekleşiyor. Koruma çalışmalarını bizzat jandarmayla takip eden Muradiye kaymakamı Erkan Savar, kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaymakam Savar bu kez Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ve Tuşba Kaymakamı Furkan Duman ile birlikte Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi balıkçıları ile göle açılarak çalışmaları yerinde takip etti.

Kaymakam Savar, "Yazın yapılan koruma çalışmalarıyla bugün Van'da yasal yollarla yapılan balık avcılığınım böyle bereketli geçmesini yerinde görme fırsatı bulduk. Bunlar da bizi yazın yapmış olduğumuz çalışmaların iyi neticeler verdiğini bugün görme fırsatı bulduk. Bütün balıkçılarımızı bereketli bir av sezonu diliyoruz" dedi.