Üzüm Hasadı 7 Aya Çıktı

Ekonomi

Üzümde Türkiye'nin rekabet gücünü artırıyorlar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda uygulanan örtü altı sistemi sayesinde en fazla 3 ayda tamamlanan üzüm sezonu artık 6-7 ayı buluyor

Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen Manisa'da hala örtü altında kesilmeyi bekleyen binlerce ton üzüm bulunuyor

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda uygulanan örtü altı sistemi sayesinde en fazla 3 ayda tamamlanan üzüm sezonu artık 6-7 ay boyunca devam ediyor. Ocak ayının ortasında olunmasına rağmen Manisa'da hala örtü altında kesilmeyi bekleyen binlerce ton üzüm bulunurken, bu durum Türkiye'nin dış pazardaki rekabet gücünü de artıyor.

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümünde 2024 yılı mahsullerinin hasadı devam ediyor. Birçok bağda 2025 yılı için budama işlemleri ve bakımları tamamlanırken, Sarıgöl ilçesinde yıllardır uygulanan örtü altı sistem sayesinde hasat devam ediyor. Beyaz naylon kanaviçeler sayesinde temmuz ayında üstleri örtülen bağlar, dolu, yağmur gibi hava olaylarına karşı üzümler korunurken, sararıp dökülen ve yapraksız kalan üzümler adeta açık soğuk hava deposunda tazeliğini korumaya devam ediyor. Üzüm üreticileri ise Türkiye'nin gittikçe azalan dünya pazarındaki yerinin bu uygulama sayesinde yeniden liderliğe yükselebileceğine vurgu yaptı.

"Dalında ne kadar fazla kalırsa o kadar değerli"

Sarıgöl'ün Koçaklar Mahallesindeki bağında üzüm hasadına devam eden üretici Musa Topdemir, "2024 yılı ürünlerimizin 2025 yılında da hasadına devam ediyoruz. Bağımda bir iki günlük işim kaldı. Taze üzümlerimiz dalında. Üzüm deyince akla ilk cennet geliyor. Cennetten gelen bitki olarak bilinir. Dalında 8 ay boyunca 22 boğum olarak kalan tek bitkidir. O yüzden doktorlar üzümü hastalıkları önleyici antioksidan ve şifa kaynağı olarak kabul etmiştir. Şu anda da dünyanın en verimli topraklarında bunu kanıtlamış olduk. Burası dünyanın merkezi. 2024 üzümlerinin satışlarına hala devam ediyoruz. Üzüm 130 günde oluşur. Saklama süresi ise 1 yılı bulduğu ispatlanmıştır. Buradan tüm ihracatçılarımıza sesleniyorum. Gelin çiftçiyi kurtarmak için depoda değil, üzümlerimizi dalında saklayalım. Organik üzümlerimizi bugün rekabet ettiğimiz Mısır, Özbekistan, İran ve Afrika ülkelerinin önüne geçeceğimiz şekilde ürünü dalında ne kadar fazla tutarsak o kadar değerli olduğunu gelin dünyaya bu örtülerle tanıtalım. Örtü altı ve damlama sulama sistemi ile ürünlerimizi bir yıl saklayabildiğimiz artık ispatlanmıştır. Dünya tüm tarihinden beri üzümü yetiştirme şeklini araştırmış, ardından üzümü ne kadar uzun süre saklarız da tıbbi bir bitki olur düşüncesine devam etmiştir. Üzümlerimizi 8 ay boyunca dalında saklayıp dünya pazarını yeniden ele alalım" diyerek hem ihracatçılara hem de üreticilere Sarıgöl'den çağrı yaptı.