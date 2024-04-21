Ekonomi

Vali Dallı: "Fırtınada zararı olan vatandaşlarımızın zararlarının yüzde 40'ı karşılanacak"

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Meftun Dallı, dün yaşanan fırtınanın ardından evleri zarar gören vatandaşların sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin tespitinin ardından hasarlarının yüzde 40'ının karşılanacağını söyledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünde dün meydana gelen fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle oluşan hasarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Meftun Dallı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Evren, AFAD İl Müdürü Uğur Minder, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Oktay Marşap ile Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu katıldı.

Dün yaşanan fırtına ve şiddetli yağışlar hakkında bilgiler veren Vali Meftun Dallı, "İlimizde ciddi bir rüzgar arkasından fırtına meydana geldi. Özellikle il merkezimizde Devrekani, Araç, Daday, İhsangazi ve Taşköprü ilçelerimizde hasarlar, zararlar meydana geldi fırtına nedeniyle. Direk devrilmeleri, çatı uçmaları, araçların üzerine çatıların düşmesi sonucu meydana gelen zararlar, özellikle seraların zarar görmesi şeklinde. Ayrıca buna bağlı enerji ve iletişim kesintileri yaşandı bir süre. Konuyla ilgili kurumlarımız, başta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz olmak üzere hızlı bir şekilde ekiplerini sahaya çıkardılar. İlgili kolluk kuvvetlerimiz aynı şekilde gerekli müdahaleleri yaptılar. 112 Acil Çağrı Merkezimiz gelen çağrıları topladı. Şu ana kadar il merkezimizden ve ilçelerimizden çatı hasarı, eşya, iş yeri ve tarım zararı olduğuna dair toplam 296 adet ihbar alındı. Bu ihbarlardan 244 adet, bunların bir kısmı konutlardaki çatı uçmaları, 41 adet iş yeri ve araç hasarı, zararı, 11 adet de zirai zarar, yani tarımsal zarar şeklinde. Şimdi ilgili kurumlarımızın ekipleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün ekipleri, AFAD'ın ekipleri, belediye, diğer ilgili birimlerimizin ekipleri, tarım il müdürlüğümüzün ekipleri sahada zarar tespit çalışmalarına devam ediyorlar. Bunu en hızlı şekilde bugün belki yarın, iki gün içerisinde herhalde tamamlarız. Bu işlemler tamamlandıktan sonra özellikle bunu vurgulamak istiyorum. İçinde sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün tespit ettiği hasarın yüzde 40'ı verilecek. Tabii bunun için öncelikle AFAD Başkanlığı Ankara'dan AFAD İl Müdürlüğümüz bu hasarların giderebilmesi için ödenek talebinde bulunacak. Oradan bu ödenek geldikten sonra dediğim şekilde içinde sürekli oturulduğu tespit edilen konutlarımızın çatı hasarlarının yüzde 40'ı vatandaşlarımıza inşallah ödenecek" dedi.

"6 vatandaşımız hafif şekilde yaralandılar"

Fırtına ve şiddetli yağışlar sebebiyle 6 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Dallı, "Diğer konularda şu an için önceden şu yapılacak diyebileceğimiz bir düzenlememiz mevcut değil. Onu göreceğiz süreç içerisinde. Yine ilgili yerler gereken işleri yapacaklar. Ona göre bakacağız. Kapalı yolumuz yok. Bir iki yerde ağaç devrimi sonucu kapanan yollarımız olmuştu. Onları en hızlı şekilde açtık. Enerji verilemeyen 20 köyümüz vardı bugün sabah itibariyle. Onlar 15'e şu an itibariyle düşmüş. İnşallah bugün akşama kadar enerji verilemeyen köyümüz veya yerleşimlerimiz kalmaz. İletişim anlamında internet vs. diğer haberleşme konusunda bir kesintimiz şu an itibariyle yok zaten. Genel itibariyle durumumuz bu. Özellikle Devrekani ilçemizde dün çok sayıda ihbar geldi. Bir iki kamu kurumumuzda da ufak çaplı hasarlar var. 6 vatandaşımız hafif şekilde yaralandılar. Onun dışında Allah'a şükür ki, ciddi bir yaralanma veya can kaybımızın olmayışı hepimizi son derece mutlu etti. Sadece bir hayvanımız telef olmuş anladığım kadarıyla bir ilçemizde. Onun dışında başka bir hayvan telefatımız da yok. Buna seviniyoruz. Bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, ilimizdeki herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha böyle bir afet, felaket göstermesin diye her zaman olduğu gibi yine dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz"

Afetlere karşı alınacak tedbirin önemli olduğunu vurgulayan Vali Dallı, "Tabii her zaman tedbirli olmak lazım bu tür şeylerde. Önceden tedbir alınırsa mutlaka bu hasarlar, zararlar bir ölçüde önlenebiliyor. Onun için vatandaşlarımızdan bir kere daha her türlü afete karşı mümkün olan tedbirlerini önceden almalarını tavsiye ediyoruz. Mümkünse özellikle profesyonel olarak iş yapan, çalışan iş yerlerine sigortalarını mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tür durumlarda zararlarını çok daha kolay şekilde tazmin edebiliyorlar. Ama diğer konularda süreçler uzun. Sonunda ne olacağını önceden öngörmek mümkün olmuyor. Onun için olabildiğince de vatandaşlarımıza her konuda sigortalarını yaptırmalarını acil tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Buradaki toplantının ardından Vali Dallı, beraberindeki heyet ile birlikte fırtınadan zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir süre vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Dallı, ayrıca ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.