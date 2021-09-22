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Vali Demirtaş: "Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık" - Son Dakika

Vali Demirtaş: "Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık"

22.09.2021 16:45
Vali Demirtaş:

- Vali Demirtaş: "Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık" Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, STK'larla bir araya geldiği toplantıda Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptıklarını söyledi.

- Vali Demirtaş: " Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık"

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, STK'larla bir araya geldiği toplantıda Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptıklarını söyledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıda, Vali Demirtaş bugüne kadar yapılan çalışmaları aktardı. Vali Demirtaş, toplantıda Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptıklarını vurguladı. En fazla üzerinde durduğu konulardan birinin altyapı hizmetleri olduğunu bildiren Vali Demirtaş, "Yani su birinci önceliğimiz ikinci önceliğimiz yol, altyapı hizmetleri ve kanalizasyon. İnşallah birkaç yıl içerisinde Mardin'in bir su problemi kalmayacak. Herkes musluğunu açtığı zaman çok rahat bir şekilde suya kavuşacak. Mardin Artuklu'da bu çalışmayı yapıyoruz. Sultan Şeyhmus'ta, Dara'da yapıyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse Artuklu ilçemizin hiç Beyaz Suya ihtiyacı olmadan çevresindeki kaynaklarla beslemeyi düşünüyoruz. Tüm ihalelerimizi açık ihale sistemi ile yapıyoruz. Mali ve finans yönetim sistemimizi geliştirdik" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 500'e yakın esnaf ve işletmeye olan borcunun kapatıldığını belirten Vali Demirtaş, "Çok şükür bunlara ilk geldiğimiz günden itibaren yaptığımız işlerden biri borçları ödemek oldu. Çünkü küçük esnafa ciddi anlamda borcumuz vardı. Bu esnafımız artık bizim elimize bakıyordu. ilk yaptığımız iş onları rahatlatmak oldu. Onları olan borçlarımızı ödemiş olduk. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Kurumsal aidiyet çalışmaları yapıyoruz. Yani Büyükşehir Belediyesini kurumsallaştırıyoruz. Kişilere bağlı olmadan, biz bugün burada olmasak da yarın gitsek bile bu kurum nasıl ayakta durabilir? Nasıl kendi kendini yönetebilir? O personeli eğitiyoruz. Hemen hemen her gün hizmet içi eğitim programları veriyoruz" diye konuştu.

"Bugüne kadar toplam ihalesini yaptığımız 45 tane yatırımımız var"

Bu projelerin 19'unu bitirdiklerini ifade eden Vali Demirtaş, "Geri kalanı devam ediyor. Yine ihale sürecinde olan 8 tane yatırımımız var. 31 tane projemiz de şu an arkadaşlarımız tarafından projeleri çiziliyor, maliyetleri çıkarılıyor. Her hafta 2-3 tane buradan ihale sürecine aktarıyoruz ve hemen ihalesine başlıyoruz. Bugüne kadar toplam 485 milyon yatırım yapmışız. 485 milyon yatırımın temeli atılmış ya da ihale aşamasında olan projelerimiz var" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş: Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık
Vali Demirtaş: Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık
Vali Demirtaş: Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık

Sivil Toplum Kuruluşları, Mahmut Demirtaş, Yatırım, Mardin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Demirtaş: 'Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vali Demirtaş: "Mardin'e bugüne kadar 485 milyon yatırım yaptık" - Son Dakika
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