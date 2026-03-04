Van'da Düve Yetiştirme Merkezi Açıldı - Son Dakika
Van'da Düve Yetiştirme Merkezi Açıldı

04.03.2026 12:51
Van'da, 2 bin 200 büyükbaş hayvanın 2 yıl ödemesiz dağıtılacağı Düve Yetiştirme Merkezi kuruldu.

Van'da hayvancılığın geliştirilmesi ve büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla inşa edilen "Düve Yetiştirme Merkezi"nde yetiştirilen hayvanların 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak kentteki ve çevre illerdeki besicilere dağıtılması planlanıyor.

Van-Erciş kara yolundaki 10 bin dönümlük alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği işbirliğiyle "Düve Yetiştirme Merkezi" kuruldu.

Büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve etçi ırk damızlık sığır sayısının artırılması amacıyla hizmete alınan merkeze, 2 bin 200 büyükbaş hayvan getirildi.

Bir kısmı gebe olan bir kısmına da suni tohumlama yapılan büyükbaş hayvanların, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projesi kapsamında başvurusu kabul edilen besicilere 15'erli gruplar halinde 2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli olarak dağıtılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, Van'ın Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sırada yer aldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen projelerle kentte hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade eden Şişman, şöyle konuştu:

"Kentte yaklaşık 3 milyon 500 bin küçükbaş, 155 bin büyükbaş hayvan bulunuyor. İlimiz, 12 milyon 400 bin dekar mera varlığıyla küçükbaş hayvancılık için son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Bakanlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde birçok proje yürütülüyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi kapsamında 2 bin 640 çiftçiye 260 binin üzerinde küçükbaş hayvan verdik. Bu proje, hem hayvan varlığının artırılmasına hem de daha sağlıklı ve kontrollü üretim yapılmasına katkı sunacaktır. Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında ise 178 çiftçi belirlendi. Her birine 3 aylık gebe 15 dişi hayvan teslim edeceğiz. Merkezimizde bulunan 2 bin 200 hayvanı da bu kapsamda hak sahibi besicilerimize dağıtacağız. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi'ne de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Hayvancılık yapmaya uygun şartlara sahip tüm üreticileri, devlet desteklerinden faydalanmaya davet ediyorum."

"Gebeliği 3 ayı geçen hayvanları dağıtacağız"

Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Sabri Yılmaz ise devlet desteğiyle kurduğu merkez sayesinde Van ve çevre illerdeki çiftçilerin damızlık gebe düve ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti.

Merkezin kurulmasının kent için önemli bir yatırım olduğunu dile getiren Yılmaz, "Şu an 20 personelimiz çalışıyor. 2 bin 200 büyükbaş hayvanın bakımıyla yakından ilgileniyoruz. Hayvanlarımızın bir kısmı gebe, bir kısmına da suni tohumlama yapıldı. Gebeliği 3 ayı geçen hayvanları üreticilere 15'erli gruplar halinde dağıtacağız. Proje kapsamında düveleri 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli olarak üreticilere vermeyi planlıyoruz." dedi.

"İlimizi tüketen değil, üreten bir şehir konumuna getirmek istiyoruz"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da merkezin büyükbaş hayvan varlığının artırılması amacıyla kurulan bir üretim ve kuluçka tesisi olduğunu ifade etti.

Van'ın Türkiye'deki küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmına sahip olduğuna dikkati çeken Türkmenoğlu, şunları kaydetti.

"Merkezde şu an 2 bin 200 büyükbaş hayvan bulunuyor. Buradaki hayvan sayısını artırmayı hedefliyoruz. İlimizde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılığı geliştirmek için önemli adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi de bölgemizde büyük heyecan oluşturdu. Gittiğimiz yerlerde üreticilerimiz bu desteklerden dolayı teşekkür ediyor. Son bir yıl içinde ilimizde 2 bin 640 çiftçiye 260 binin üzerinde küçükbaş hayvan dağıttık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz, meslek odalarımız ve sektör temsilcilerimizle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. İlimizi tüketen değil, üreten bir şehir konumuna getirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Van, Son Dakika

