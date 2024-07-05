Van otlu peyniri yaz aylarında hediyelik olarak alınıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Van otlu peyniri yaz aylarında hediyelik olarak alınıyor

Van'da endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, yaz aylarında Türkiye'nin dört bir köşesine hediyelik olarak gönderiliyor. Otlu peynir, Van'ın tescilli ürünü olup, mayıs ayında dağlardan toplanan otlarla sütün buluşması sonucu yapılmaktadır. Tatil için memleketine gelenler ise otlu peyniri hediyelik olarak şehir dışındaki akrabalarına götürmeyi tercih etmektedir. Otlu peynir, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kayseri ve Trabzon gibi şehirlere gönderilmektedir.

05.07.2024 20:45
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Van otlu peyniri yaz aylarında hediyelik olarak alınıyor

VAN - Van'da endemik bitkilerin karışımıyla yapılan ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynir, yaz aylarında Türkiye'nin dört bir köşesine hediyelik olarak gönderiliyor.

Van'da endemik bitkilerin karışımıyla yapılan kentin tescilli ürünü olan otlu peynir, asırlardır değişmeyen lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kentin önemli değerlerinden olan ve mayıs ayında dağların yüksek kesimlerinde toplanan türlü türlü otlarla sütün buluşması sonucu yapılan otlu peynir temmuz ayı sonuna kadar taze olarak satışa sunuluyor. Yaz aylarında tatil için memleketine gelenler ise otlu peyniri hediyelik olarak şehir dışındaki akrabalarına götürmeyi tercih ediyor.

"Hediyelik eşyamız Van otlu peynirdir"

Rüstem Apaydın isimli esnaf, taze Van otlu peynirinin sezonun her yıl 15 Mayıs tarihinden itibaren başladığını ve 30 Temmuz tarihine kadar devam ettiğini belirtti. Her yörenin hediyelik sayılabilecek bir ürünü olduğunu ifade eden Apaydın, "Bizim de hediyelik eşyamız Van otlu peynirdir. Otlu peynirimizi çevre illere ve yurtdışına çok gönderiyoruz. Halihazırda Van otlu peyniri otellerdeki restoranlarda soğuk meze olarak tüketiliyor. Türkiye otlu peyniri en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Kayseri ve Trabzon'a çok gönderiyoruz. Van otlu peynirini de sadece Vanlı yemiyor. Özellikle doğu kökenli olup da batıda yaşayan insanlar daha fazla tüketiyor" dedi.

Öte yandan, otlu peynirin koyun sütünden üretileni 170 ila 200, inek sütünden üretileni ise 130 il 150 lira arasında satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van otlu peyniri yaz aylarında hediyelik olarak alınıyor - Son Dakika

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