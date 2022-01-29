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Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumların, faiz ve kâr payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete'de de yayımlandı - Son Dakika

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumların, faiz ve kâr payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete'de de yayımlandı

29.01.2022 10:15

Yabancı para ve altın varlıklarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dönüşüm esnasındaki kur farkından olan kazançlar da dahil olmak üzere, bu hesaplardan elde edecek faiz ve kâr payları vergiden istisna olacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MALİ TABLOLAR ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULMAYACAK

Kanuna göre, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Vergi Kanunu kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

Enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler, "enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem" olarak değerlendirilecek. 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolar ise enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi olacak.

Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar/zarar farkı, geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilecek. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecek.

TL DÖNÜŞÜMÜNE VERGİ İSTİSNASI

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.

KUR FARKI KAZANÇLARININ SON 3 AYA İSABET EDEN KISMI VERGİDEN İSTİSNA EDİLECEK

Kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlıkları en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 3 aya isabet eden kısmı vergiden istisna edilecek.

Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları vergilendirilmeyecek. Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan faiz ve kar payları da dahil olacak.

Bu kapsamda bir geçici vergi döneminden sonra Türk lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk lirasına çevrildiği tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da vergiden istisna edilecek.

Kurumların, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, belirtilen asgari süreler dahilinde değerlendirmeleri durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar da vergilendirilmeyecek.

ZARAR OLUŞURSA KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINACAK

Gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk lirasına dönüşme esnasında yabancı paraların veya altın hesaplarının değerlenmesinden bir zarar oluşması halinde bu zarar, kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak.

Bu istisnalar, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri için de geçerli olacak. Bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ceza ve gecikme faizi uygulanarak tahsil edilecek.

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Türk Lirası, Gazete, Vergi, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumların, faiz ve kâr payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete'de de yayımlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumların, faiz ve kâr payları vergilendirilmeyecek! Resmi Gazete'de de yayımlandı - Son Dakika
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