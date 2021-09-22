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Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı - Son Dakika

Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı

22.09.2021 15:31

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini "15 euro" olarak açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Konu hakkında binlerce tweet atan vatandaşlar, ücretin pahalı olmasına ve euro olarak açıklanmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, "TL tedavülden mi kalktı? Neden euro olarak açıklandı?" sorusunu sordu.

Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden birbirine bağlayan köprüde sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. NTV yayınına katılan Bakan Karaismailoğlu, köprünün inşaatını bitirme tarihinin 18 Mart 2022 olarak belirlendiğini söyledi. Karaismailoğlu, köprünün geçiş ücretine ilişkin ise "Şu an ki mevcut gemi tarifesinde göre otomobillerden 85 lira bir ücret alınıyor. Buna göre köprü açıldığında da geçiş ücreti 15 euro olacak" dedi.

"NEDEN EURO, TL TEDAVÜLDEN Mİ KALKTI?"

Bakan'ın açıkladığı ücret kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "15 Euro" etiketiyle en çok konuşulan konular arasına giren köprünün geçiş ücreti hakkında binlerce tweet atıldı. Vatandaşlar yaptığı paylaşımlarla geçiş ücretinin euro olarak alınmasına anlam veremedi. Birçok vatandaş "Neden euro, Türk lirası tedavülden mi kalktı?" diye sordu.

GİDİŞ GELİŞ 300 TL

Tepki tweeti yağdıran vatandaşlar duruma isyan etti. Vatandaşlar, hem yabancı bir para birimiyle ödeme yapılmasına hem de ücretin pahalılığı nedeniyle tepki gösterdi. Gidiş geliş geçiş ücretinin 300 lirayı bulduğunu belirten vatandaşlar, arabayla feribotla geçiş ücretinin 52 TL olduğunu belirterek fiyat politikasına anlam veremedi.

İşte Twitter'da yapılan paylaşımlardan bazıları:

Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olarak açıklanması sosyal medyayı karıştırdı
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olarak açıklanması sosyal medyayı karıştırdı
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olarak açıklanması sosyal medyayı karıştırdı
Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olarak açıklanması sosyal medyayı karıştırdı
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı

Adil Karaismailoğlu, Türk Lirası, Çanakkale, Euro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (4)
  • Mahmut Tuncer Show : Türk Lirasını değerleştirin sonra Euro ile işlem yapın ama sakın vatandaşın cebini düşünmeyin küseriz. Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • ALABEY 61: Hatırlarmısınız bilmem dolarlanmi maas alıyorsunuz diyen vardi bilmem de euro ile koptu geçişi var ama kardesim turk parası alıyoruz 2825 tl cik Cevap Yaz 36 4 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: seçim istiyoruz seçim köprü,yü o parayı kim verip geçecek kendilerine yapmislar o köprüyü ee zaten tüm milletvekillerine bedavadır. Cevap Yaz 44 6 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı - Son Dakika
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