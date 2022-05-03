Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Yeni Hal Yasası'na ilişkin farklı detaylar ortaya çıktı. Meclis'in tatile gireceği temmuz ayından önce Meclis gündemine getirilmesi planlanan taslak ile, hallerde âdeta 'mafya' diye nitelendirilen yapılanmalara son verilecek.

"NEREDEYSE BİR MAFYA DÜZENİ KURULMUŞ"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AK Parti ekonomi kurmayları ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlıkları yapılan Hal Yasası taslağında bazı rötuşlar yapıldı. Edinilen bilgilere göre taslak ile hallerde bir kişinin birden fazla işletmesi olmayacak. AK Parti kaynakları "Şu anda bakıyorsunuz, hallerde bir kişi birden fazla işletmesi var. Kardeşi, amcası aile boyu oraları işletiyorlar. Kimseye fırsat da vermiyorlar. Neredeyse bir mafya düzeni kurulmuş. Yeni taslak ile hallerde belli kişilerin kümelenmesine izin verilmeyecek" dedi.

ALTERNATİF HALLER KURULACAK

Büyükşehirlerde yeni alternatif haller kurulacak. İstanbul, Ankara, İzmir veya Bursa gibi illerde belediyelere yeni hal kurulması için hazine arazileri dahil, yeni alanlar verilecek. Bu haller kurulurken belediyelerin üzerindeki yükü hafifletmek için İller Bankası aracılığıyla mali kaynak aktarılacak.

ÜRETİCİYE VERGİ MUAFİYETİ

Taslak ile hallere ilişkin yeni kurallar belirlenirken, tedarik zincirinin kırılmaması için de tedbirler alınması da amaçlanıyor. Doğrudan üretici kooperatiflerine hallerde yer verilecek. İlk taslakta hallerin kapasitesinin yüzde 30'unun üretici birlik ve kooperatiflerine yer ayrılması öngörülüyordu. Bu oranın artabileceği değerlendiriliyor. Zincir marketlerin de artık doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Hallerdeki üreticilerin ürünlerinin satışında bazı muafiyetler ve teşvikler getirilmesi de gündemde. AK Parti kurmayları, "Mesela KDV alınmayabilir üreticiden. Bu konular çalışılıyor" dedi.

BELEDİYENİN AĞIRLIĞI ARTACAK

Taslak ile hal yönetimleri de yeniden şekillendirilecek. Yönetimlerde belediyelerin ağırlığı artacak. Özellikle belediyelerin denetim yetkisine yönelik yeni adımlar atılacak.