Vesta Global, Yatırımcıları Çeşme ve Bodrum'da Buluşturacak - Son Dakika
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Vesta Global, Yatırımcıları Çeşme ve Bodrum'da Buluşturacak

Vesta Global, Yatırımcıları Çeşme ve Bodrum\'da Buluşturacak
14.07.2026 09:51
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Vesta Global, 23-25 Temmuz'da yatırımcıları Golden Visa fırsatları hakkında bilgilendirecek.

YURT dışı oturma izni, vatandaşlık ve uluslararası gayrimenkul yatırımları alanında danışmanlık hizmeti sunan Vesta Global, yaz sezonunda Visa yatırımcılarını Bodrum ve Çeşme'de bir araya getireceğini duyurdu. Şirket, 23 Temmuz'da Çeşme'de, 25 Temmuz'da ise Bodrum'da düzenleyeceği yatırım buluşmalarında; 250 bin Euro'dan başlayan Golden Visa fırsatlarını, Yunanistan'daki projeleri ve yatırım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken başlıkları yatırımcılarla paylaşacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada son yıllarda Türk yatırımcıların uluslararası gayrimenkul yatırımlarına ilgisinin arttığı bu nedenle Avrupa'da oturma izni sağlayan Golden Visa programlarının önemli bir yatırım alternatifi haline geldiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Schengen bölgesine erişim, euro bazlı kira geliri, çocukların eğitimi, varlık çeşitlendirme ve gelecek planlaması gibi nedenlerle Türk yatırımcıların talebi her geçen yıl büyüyor. Vesta Global de bu artan ilgi doğrultusunda yatırımcılarla buluşarak, doğru bilgiye dayalı yatırım kararlarının önemini anlatmayı hedefliyor. Şirket, yatırımcıları yalnızca gayrimenkul projeleriyle değil; hukuki süreçler, vergi yükümlülükleri, oturma izni prosedürleri ve yatırım sonrası süreçler hakkında da kapsamlı şekilde bilgilendirecek.

"23 Temmuz'da Radisson Blu Çeşme'de düzenlenecek etkinlikte seanslar 11.00 ve 18.30'da gerçekleştirilecek. Gün boyunca ise yatırımcılarla birebir görüşmeler yapılacak. 25 Temmuz'da Swissotel Gündoğan Bodrum'da düzenlenecek buluşmada da yatırımcılar, Yunanistan Golden Visa programını ve Atina'nın yüksek yatırım potansiyeline sahip projelerini, Vesta Global yatırımcılarına özel sunulan daire seçenekleriyle birlikte değerlendirme fırsatı bulacak. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek sunumlarda Yunanistan Golden Visa programındaki güncel uygulamalar, yatırım bölgeleri, yüksek prim potansiyeli taşıyan projeler ve yatırımcıların en sık yaptığı hatalar ele alınacak. Sunumların ardından katılımcılar, birebir danışmanlık görüşmeleriyle kendilerine en uygun yatırım modelini değerlendirme imkanı bulacak."

'DOĞRU BİLGİYLE VERİLEN YATIRIM KARARI, YATIRIMIN DEĞERİNİ UZUN YILLAR KORUR'

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, yatırım kararlarında en önemli unsurun doğru bilgi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Golden Visa veya yatırım yoluyla oturma izni programlarına ilgi her geçen gün artıyor. Ancak bu alanda bilgi kirliliği de aynı hızla büyüyor. Bizim öncelikli amacımız yatırımcılarımızı yalnızca bir gayrimenkule yönlendirmek değil; hangi ülkenin, hangi yatırım modelinin ve hangi hukuki yapının kendileri için doğru olduğunu objektif şekilde ortaya koymak. Bu nedenle düzenli olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde yatırımcılarımızla buluşuyor, süreç boyunca dikkat edilmesi gereken noktaları, sık yapılan hataları ve doğru yatırım stratejilerini birebir anlatıyoruz. Çünkü doğru bilgiyle verilen yatırım kararı, yatırımın değerini uzun yıllar koruyan en önemli unsur haline geliyor."

Narazan, özellikle son dönemde uluslararası yatırım kararlarında yalnızca finansal getiriye değil; yaşam kalitesi, seyahat özgürlüğü, çocukların eğitimi, varlık güvenliği ve küresel mobilite gibi unsurların da belirleyici hale geldiğini ifade ederek, Türk yatırımcıların artık daha bilinçli ve uzun vadeli düşündüğünü söyledi.

Vesta Global'in düzenleyeceği Çeşme ve Bodrum buluşmalarında yatırımcılar, Golden Visa programlarının güncel koşullarını, Avrupa gayrimenkul piyasalarındaki fırsatları ve yatırım süreçlerine ilişkin merak ettikleri soruları uzmanlarla birebir değerlendirme imkanı bulacak. Katılım kontenjanla sınırlı olup ön kayıt ile gerçekleştirilecektir. Etkinliğe vesta global web adresinden kayıt yapılabilecek.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Bodrum, Çeşme, Visa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vesta Global, Yatırımcıları Çeşme ve Bodrum'da Buluşturacak - Son Dakika

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