Vestel, Vidaa Hisselerini Satın Alarak Global Vizyonunu Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vestel, Vidaa Hisselerini Satın Alarak Global Vizyonunu Güçlendiriyor

Vestel, Vidaa Hisselerini Satın Alarak Global Vizyonunu Güçlendiriyor

Vestel, dünyaca ünlü akıllı TV platformu Vidaa'nın hissesini alarak global TV pazarında güç kazanıyor.

18.09.2024 15:53
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Küresel marka olma hedefi doğrultusunda stratejik hamlelerine devam eden Vestel, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı TV platformlarından Vidaa'nın hissedarları arasına giriyor. Şirket bu yeni adımla, küresel ölçekte TV platform ekosisteminde de oyun kurucu olacak.

Vestel, TV sektöründe tüketici tercihlerinin en önemli kriteri haline gelen platform dünyasında rekabet gücünü artırmak ve ekosistemin oyun kurucuları arasına girmek için bir ilke imza attı. VIDAA International Holdings BV'nin yüzde 4,64 hissesini satın almak için iyi niyet anlaşması imzalayan Vestel, TV platform porföyünü kalıcı olarak zenginleştiriyor.

Vestel CEO'su Ergün Güler, bu ortaklığın Vestel'in global vizyonuna uygun bir adım olduğunu vurgulayarak, "TV platformları dünyasında böylesine önemli bir adım atan ilk Türk şirketi olarak, Vestel'in global arenadaki büyüme stratejisi doğrultusunda büyük bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Dünyanın ikinci büyük TV platformu Vidaa'nın ortağı olarak global hedeflerimize bir adım daha yaklaştık" dedi.

Çoğunluk hissesi dünyanın ikinci, Çin'in en büyük TV üreticisi olan ve 160'tan fazla ülkeye ihracat yapan Hisense'in elinde bulunan Vidaa International Holdings BV ile kurdukları ortaklık sayesinde küresel TV platform ekosisteminde önemli bir yer edineceklerinin altını çizen Güler, "Hisense, sadece TV üretimiyle değil, yenilikçi teknolojileri ve güçlü küresel satış ağıyla da dikkat çeken bir dünya devi. Bu ortaklık sayesinde, bu yıl Eurocup 2024'ün ana sponsoru olan Hisense ile yakın iş birliği içinde olacağız. Böylece, iki şirketin sinerjisiyle global pazarlarda çok daha güçlü adımlar atacağız" diye ekledi.

Düzenli reklam geliri ve yeni iş birlikleri

Yapılan açıklamaya göre şirket, hızla büyüyen platformun ortakları arasına katılarak sadece global TV platform portföyünü kalıcı şekilde zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda platformun sağladığı düzenli reklam gelirinden de pay alma hakkı elde edecek. Dünyanın önde gelen teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Omdia'nın verilerine göre; dünya genelinde akıllı TV reklam gelirleri 2023 yılı itibarıyla 31,5 milyar dolara ulaştı, 2025 yılında ise 49 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Vestel, platformun yenilikçi arayüz ve zengin içerikleri sayesinde global TV pazarına yönelik yeni ürün gamları oluşturabilecek ve TV satışlarını artıracak stratejiler geliştirebilecek.

Ayrıca, şirket bu iş birliği sayesinde global pazarlarda Vidaa işletim sistemi kullanan markalar ve perakendecilerle de yeni iş birliklerine adım atma fırsatına sahip olacak. Bu ortaklık, şirketin global büyüme stratejisine paralel olarak geniş bir yelpazede iş fırsatları sunuyor.

Zengin portföy seçeneği

Bugün Avrupa'nın en büyük üç TV üreticisinden biri konumundaki Vestel platform çözümleri açısından son derece zengin bir portföye sahip. Vestel'in Vidaa anlaşması da zengin TV platform portföyünü kalıcı olarak zenginleştirmesini sağlıyor. 'Platformların platformu' olma vizyonu ile hareket eden Vestel'in iş birliği yaptığı pek çok dünya devi marka, özellikle Avrupa pazarındaki büyüme stratejilerinde Vestel'le ilerlemeyi tercih ediyor.

Şirketin portföyünde platformun yanı sıra, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar bulunuyor.

Şirketin ayrıca kendi işletim sistemi için Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ve Tiktok gibi global içerik sağlayıcılarıyla doğrudan anlaşmaları mevcut. Şirket, global içeriklerin yanında, Tabii, Blu TV, Exxen gibi yerli platformları da destekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Vestel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vestel, Vidaa Hisselerini Satın Alarak Global Vizyonunu Güçlendiriyor - Son Dakika

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