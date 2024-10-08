VHV Reasürans 13. Yılını Kutladı

Ekonomi

ALMANYA merkezli VHV Grubu'nun Türkiye'deki iştiraki olan VHV Reasürans, Türkiye'deki 13'üncü yılını kutluyor. Şirket, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik yeni projeler ve iş geliştirme stratejileriyle sektördeki pozisyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

VHV Reasürans, dün akşam İstanbul'da bir otelde Türkiye'deki 13'üncü yılı nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Programa, VHV Reasürans Türkiye CEO'su Maximilian Stahl ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

MİSAFİRLER MATHİLDE MARSAL VE ARC PERFORMANSI TANIK OLDU

Misafirler, Mathilde Marsal ve Arc ikilisinin ve Majnoon grubunun dünya çapındaki performanslarının yanı sıra, ünlü sanatçı Refik Anadol'un da dijital sanat eserine tanık oldu.

VHV Türkiye CEO'su Maximilian Stahl, açılış konuşmasında şirketin son 13 yıldaki yolculuğunu değerlendirdi ve dayanıklılık ile inovasyonun önemini vurguladı. Stahl, "13 yıl pek çok kişi bu sayıyı şanssızlıkla ilişkilendirir ama size söyleyeyim, biz bu sayıyı nasıl şansa çevireceğimizi çözdük. Büyüdük, güçlendik ve bu akşam sadece başarımızı kutlamıyoruz, aynı zamanda inovasyonu, dayanıklılığı ve iyileşmeyi de kutluyoruz. Birazdan göreceğiniz gibi, bu temalar sadece VHV Re'nin merkezinde yer almakla kalmıyor, aynı zamanda birazdan açılışını yapacağımız Refik Anadol'un inanılmaz eseri 'Sense of Healing'de de güzel bir şekilde ifade ediliyor" dedi.

'FİNANSAL İYİLEŞMENİN GERÇEKLEŞMESİNİ SAĞLAMAK BİZİM GÖREVİMİZDİR'

Stahl, "Şimdi, dürüst olalım. Reasürans veya sigorta kelimelerini duyduğumuzda, aklımıza gelen ilk şey tam olarak sanat değil mi? Hiçbirinizin sabah kalkıp VHV Reasüransı bir tabloyu ya da müziği düşünür gibi düşündüğünüzü sanmıyorum. Ama işin aslı şu ki bizim yaptığımız da bir sanat. Koruma sanatı, istikrar sanatı ve evet, hatta iyileşme sanatı. Dünya eşi benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya: iklim değişikliği ve pandemilerden, ekonomik dalgalanmalara ve jeopolitik değişimlere kadar. Bu zorluklar, nerede olursak olalım veya hangi sektörde çalışıyor olursak olalım, hepimizi etkiliyor. Ancak sigortacılar olarak, belirsizlik karşısında dimdik durmak, toparlanmanın mümkün olmasını sağlamak ve hem fiziksel hem de finansal iyileşmenin gerçekleşmesini sağlamak bizim görevimizdir" diye konuştu.

'Sense of Healing' eserinden de bahseden Stahl, "Bu gece sizlerle paylaşmak için heyecan duyduğumuz dijital şaheser, veri, ışık ve duyguların kesişimini keşfederek karmaşıklığı ve güzelliği bir araya getiriyor ve sakinleştirici, derin bir şey yaratıyor. Bu, en belirsiz zamanlarda bile iyileşme, yeniden inşa etme ve daha güçlü çıkma fırsatının olduğunu hatırlatıyor. Sigortada yaptığımız tam olarak bu değil mi? Karmaşık, öngörülemez ve bazen felaket olanı alıyor ve dayanıklılık için bir temel sağlıyoruz. İşletmeleri, ekonomileri ve bireyleri içinden geçtikleri zorlukları atlatıp bu zorluklardan daha güçlü olmaları için çalışıyoruz" diye konuştu.

'MÜŞTERİLERİMİZİN DAYANIKLILIĞI ZORLUKLARI FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEMİZE YARDIMCI OLDU'

Stahl, "VHV Reasürans olarak, her zaman gelenekselin ötesine bakmayı, yaratıcı çözümler bulmayı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi savunduk, özellikle de öngörülemeyen bir dünyada. 13 yıldır tam olarak bunu yapıyoruz hayat karşımıza ne getirirse getirsin, burada olduğumuzdan emin oluyoruz. Ekibimizin özverisi, ortaklarımızın güveni ve müşterilerimizin dayanıklılığı, zorlukları fırsata dönüştürmemize defalarca yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZİ GELECEĞE YÖNELİK BİR VİZYONLA ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

Stahl, "Tıpkı Refik Anadol'un sanatı gibi, işimiz de veri, iç görü ve geleceğe yönelik bir vizyonla şekilleniyor. Sadece riskleri tahmin etmiyoruz; onları yönetiyoruz. Sadece toparlanmıyoruz; yeniden canlandırıyoruz. Bu gece burada dururken, sizlere ortaklarımıza, müşterilerimize ve dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Güveniniz ve iş birliğiniz olmasaydı, bu 13 olağanüstü yılı geride bırakamazdık. Aynı zamanda ekibimize de teşekkür etmek istiyorum; onların yeteneği, yaratıcılığı ve özverisi başarımızın kalbini oluşturdu" diye belirtti.

REFİK ANADOL'DAN 'SENSE OF HEALING'

Gecede Refik Anadol'un dijital sanat eseri 'Sense of Healing' misafirler ile paylaşıldı. Veri, ışık ve duyguların bir kombinasyonu olan eser ile şirket belirsiz zamanlarda istikrar sağlama rolünü bir metafor olarak bağ kuruyor. Gece, doğu ve dünya ritimlerini harmanlayan Majnoon'un büyüleyici müzikal performansı ve Mathilde Marsal ile Arc'ın klasik ve modern sesleri birleştirdiği iş birliğiyle devam etti.