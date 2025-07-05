Viva İskele Projesi'nde Hafriyat Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Viva İskele Projesi'nde Hafriyat Başladı

05.07.2025 15:55
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KKTC'de Viva İskele Projesi'nin hafriyat çalışmaları başladı, projenin 2027'de tamamlanması planlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hayata geçirilen ve bölgenin önemli emlak yatırımları arasında yer alan Viva İskele Projesi'nin ilk etabında hafriyat çalışmalarına başlandı.

Projenin hafriyat çalışması nedeniyle inşaat sahasında tören düzenlendi. Törene SPOINT İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç'in yanı sıra KKTC ve Türkiye'den yetkililer ile emlak sektöründen temsilciler katıldı.

Törende kurban kesilerek dua edildi, ardından kurdele kesimiyle birlikte iş makineleri ilk kazıyı gerçekleştirdi. Projenin temel atma töreninin ise kısa süre içinde yapılması planlanıyor.

SPOINT İnşaat AŞ tarafından hayata geçirilen proje, İskele kentindeki Long Beach bölgesinde kurulacak. Tatil amaçlı kullanımın yanı sıra yılın dört mevsimi yaşam için de tasarlanan Viva İskele, farklı kullanıcı profillerine hitap eden daire seçenekleriyle kısa ve uzun dönemli yaşam senaryolarına uygun olarak planlandı.

Projenin ilk etabı 73 bin metrekarelik kapalı alanda inşa edilecek. Bu etapta su parkı, oyun alanları, açık ve kapalı spor sahaları, yürüyüş yolları, kültürel etkinlik salonları, kapalı otopark ve diğer sosyal donatılar yer alacak.

İlk etap kapsamında 1159 daire ve 10 ticari birim inşa edilmesi hedeflenirken, projenin KKTC ekonomisine değer katması amaçlanıyor. Mimari planın sunduğu esneklik sayesinde Viva İskele, kullanıcılarına konforlu yaşam alanları sunarken yatırımcılar için de sürdürülebilir değer oluşturmayı hedefliyor.

-"Sektöre yeni bir anlayış getirmek istiyoruz"

SPOINT İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Memiç, AA muhabirine, projenin üç etaptan oluşacağını, ilk etapta kurulacak aquaparkla birlikte yaklaşık 60 milyon sterlinlik bir yatırım yapılacağını söyledi.

Memiç, "Bugün ilk etabın hafriyatına başlıyoruz. İlk etapta 73 bin metrekarelik alan içerisinde daireler ve ticari üniteler bulunacak." ifadesini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 5 bin daireye ulaşacaklarını kaydeden Memiç, projenin kendine ait plajı ve Kıbrıs'ın en büyük aquaparkına sahip olacağını kaydetti.

Memiç, Türkiye'de hastane, otel ve okul gibi yüksek standart gerektiren projelerde edindikleri tecrübeyi KKTC'ye taşıdıklarını vurgulayarak, "KKTC'de bu ilk projemiz ve sektöre yeni bir anlayış getirmek istiyoruz. KKTC'yi tercih etmemizin en önemli sebebi bölgenin güzel geleceğine olan inancımız ve bu ülkeye olan sevgimiz. İskele bölgesindeki gelişim ve Long Beach'in eşsiz güzelliği bizi buraya çeken en büyük etkenlerden oldu." dedi.

-"Planlarımız uzun vadeli"

KKTC'ye yalnızca tek bir proje yapmak için gelmediklerini belirten Memiç, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri mobilya ve mermer sektörlerindeki deneyimlerini de adaya taşıyacaklarını ifade etti.

Memiç, Viva İskele Projesi'nin ilk etabıyla birlikte KKTC'de mobilya üretim bandı kurmayı planladıklarını dile getirerek, projede kullanılacak mermerin de kendi üretimlerinden karşılanacağını söyledi.

Projenin 7 yıllık bir planlamanın parçası olduğunu anlatan Memiç, "Planlarımız uzun vadeli. KKTC ekonomisine katkı sağlamak üzere yatırımlarımız ile burada olacağız." şeklinde konuştu.

Memiç, KKTC'nin Doğu Akdeniz'de ekonomi ve istikrarı ile parlayan bir yıldız olduğuna işaret ederek, Türk yatırımcıları yatırım yapmaya davet etti.

-"Avrupa standartlarında sağlam binalar yapacağız"

Viva İskele Projesi Satış Direktörü Özgür Öztürk de rezidans konseptiyle geliştirilen projede 1+0, 1+1 ve 2+1 gibi daire seçeneklerinin yer aldığı bilgisini paylaştı.

Tasarım aşamasında zemin etüdünün titizlikle yapıldığını ve yapı güvenliğinin ön planda tutulduğunu vurgulayan Öztürk, "Avrupa standartlarında sağlam binalar yapacağız. 15 kat iznimiz olmasına rağmen 13 katlı binalar yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, projede ayrıca büyük yüzme havuzları, otopark alanları ve çeşitli sosyal donatıların da bulunduğunu kaydetti.

İlk hafriyatı gerçekleştirilen projede inşaat sürecinin 2027'de tamamlanarak yatırımcılara teslim edilmesinin planlandığına işaret eden Öztürk, Viva İskele'den konut sahibi olmak isteyen yatırımcılara yüzde 35 peşinatla vade imkanı sunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Viva İskele Projesi'nde Hafriyat Başladı - Son Dakika

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