Vize Engeli Lojistik Sektörüne İvme Kaybettiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Vize Engeli Lojistik Sektörüne İvme Kaybettiriyor

Vize Engeli Lojistik Sektörüne İvme Kaybettiriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, lojistik sektörünün gelişmesine engel olan faktörler arasında vize engelinin önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Baran, vize engelinin lojistik sektörünü olumsuz etkilediğini ve çözüme kavuşturulmasını temenni etti. Ayrıca, e-ticaretin yükselişiyle birlikte lojistik sektörünün öneminin arttığını vurguladı. Baran, lojistiğin küresel ekonominin can damarı olduğunu ve rekabet gücünü artırdığını ifade etti. Türkiye'nin coğrafi konumuyla lojistik üssü olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Baran, ülkenin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü artırmak için yenilikleri ve uygulamaları hayata geçirdiğini söyledi.

09.05.2024 11:43  Güncelleme: 11:58
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, lojistik sektörünün gelişmesinen önündeki engellerin başında vize engelinin geldiğini belirterek, "Vize engeli lojistik sektörüne ivme kaybettiriyor" dedi.

ATO'nun 38 No'lu Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi ile Ulaştırma ve Lojistik Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonunun destekleriyle Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen "LOGTECH Lojistik ve Teknoloji Çalıştayı", ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. ATO Başkanı Gürsel Baran, programın açılışında yaptığı konuşmada lojistik sektörünün gelişmesine yönelik çaba ve desteklere karşılık sektörün önünde engellerin de söz konusu olduğunu belirterek, bunların başında vize engelinin geldiğini söyledi. Baran, "Ülkemizin üyesi olduğu Gümrük Birliği malların serbest dolaşımını öngörüyorken, bu sürecin asli unsuru olan şoförler vize engeli yüzünden serbest dolaşamıyor. Ülkemizde 8 bine yakın lojistik firması ve 550 bin ticari yük taşıyan kamyon olduğu halde vize engeli yüzünden sadece 60 bin civarında kamyon yurtdışına çıkabiliyor. Lojistik sektörümüze ivme kaybettiren bu sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını temenni ediyorum" dedi.

E-ticaretin yükselişi sektörün önemini artırdı

Baran, son yıllarda küresel ekonomide ve uluslararası ticarette yaşanan değişim ve dönüşümün lojistik sektörüne de yansıdığını belirterek, "Sektör, teknolojiyle entegrasyon sayesinde köklü bir dönüşümden geçiyor. Lojistik firmaları, tedarik zinciri yönetimindeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek küresel

ticaretin gelişimine katkı sağlıyor. Otomasyon, yapay zeka, robotlar, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojiler, lojistik süreçlerin daha verimli, şeffaf, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetli hale gelmesine katkıda bulunuyor. E-ticaretin yükselişi, zaten önemli olan lojistik sektörünün daha da önem kazanmasına neden oldu" dedi.

"Küresel ekonominin can damarı, rekabetin kilidi"

Baran, malların üretimden tüketime kadar uzanan karmaşık yolculuğunun her aşamasında lojistik faaliyetlerinin yer aldığını belirterek, lojistik süreçlerinin verimli, güvenilir ve sürdürülebilir olmasının işletmelerin rekabet gücünü artırmak açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Baran, "Lojistik, küresel ekonominin can damarı olan kritik bir sektör" diye konuştu.

Lojistik sektörünün diğer sektörlerin canlanması ve rekabet gücünün artması açısından da önemli bir misyona sahip olduğunu kaydeden Baran, lojistik sektörünün günümüzde uluslararası rekabet açısından da kilit durumunda olduğunu söyledi.

"Dünyada 11'inci sıraya yerleşmiş durumdayız"

Baran, Asya ve Avrupa kıtalarını bir köprü gibi birbirine bağlayan Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla lojistik üssü olmaya aday olduğunu belirterek, "Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına kolay erişim imkanı Türkiye'nin bu alanda avantajlı olduğunu gösteriyor. Ülke olarak zaten 100 milyar dolarlık büyüklüğe sahip küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 pay alarak, dünyada 11'inci sıraya yerleşmiş durumdayız" dedi.

Türkiye'nin uluslararası ticaretteki yarışa karşı coğrafi konumu ve üretim maliyeti avantajları ile rekabet edebilecek yenilikleri ve uygulamaları hayata geçirdiğini kaydeden Baran, "Ticaret Bakanlığımız, ihracat artışımızı desteklemek ve kolaylaştırmak için yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının kurulmasını destekliyor. Bu kapsamda 2'si Amerika'da, 4'ü de Avrupa'da toplam 6 lojistik projesi onaylanmış durumda. Bakanlığımızın desteğiyle en kısa zamanda faaliyete geçecek. Bu ağlar, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin edecek" diye konuştu.

Çalıştayın açılışında ATO Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Korçak, Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Süer, Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hande Emin Benli de birer konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından iki oturumdan oluşan çalıştayda konuşmacılar lojistik ve teknoloji sektörüne dair konuları ele aldı.

Programa ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Nakliyeciler ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi ve Ulaştırma ve Lojistik Koordinasyonu Özel İhtisas Komisyonu üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vize Engeli Lojistik Sektörüne İvme Kaybettiriyor - Son Dakika

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