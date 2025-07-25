Vodafone, 4.5G'de En İyi ve Güvenilir Operatör - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone, 4.5G'de En İyi ve Güvenilir Operatör

Vodafone, 4.5G\'de En İyi ve Güvenilir Operatör
25.07.2025 14:00
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Vodafone, umlaut'un araştırmasında Türkiye ve İstanbul'da 4.5G şebekesinde en iyi performansı gösterdi.

Vodafone, bağımsız araştırma şirketi umlaut'un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde, hem Türkiye genelinde hem de İstanbul'da kullanılmakta olan 4.5G şebekesinde en güvenilir ve en iyi performans gösteren mobil operatör seçildi.

Vodafone, umlaut'un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde, hem Türkiye genelinde kullanılmakta olan 4.5G şebekesinde en güvenilir ve en iyi performans gösteren hem de İstanbul özelinde en güvenilir ve en iyi mobil bağlantıya sahip mobil operatör seçildi. Böylece, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen 5G ihalesi öncesinde operatörün mevcut 4.5G şebekesinin gücü tescillenmiş oldu. Operatör, bu sonucu müşterileriyle kutlamak için İstanbul özelinde bir hediye kampanyası da düzenliyor. İstanbul'daki mevcut faturalı müşterilere 3 gün geçerli, numarasını taşıyan müşterilere ise 1 ay geçerli 34 GB mobil internet hediye ediyor.

"4.5G'de en iyi performans gösteren şebekeye sahip operatör olarak 5G'ye de hazırız"

umlaut test sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "Şirket olarak, ülkemizin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biriyiz ve her yıl yaptığımız yatırımlarla katkılarımızı büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'ye bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 300 milyar TL'yi aştı. Bu yatırımın önemli bir kısmını altyapıya yaparak geçtiğimiz mali yılda sektörde mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olduk. Altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeyi sürdürerek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ediyoruz. Yıllardır yaptığımız bu istikrarlı yatırımın bir sonucu olarak, umlaut'un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde, İstanbul'un ve Türkiye'nin en güvenilir ve en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik. Böylece, şirketimizin sunduğu 4.5G bağlantı kalitesi ve güvenilirliği yapılan testlerle onaylanmış oldu. Halihazırda 4.5G'de en iyi şebekeye sahip operatör olarak 5G'ye de hazırız ve ihaleyi sabırsızlıkla bekliyoruz. 5G ihalesi, Türkiye'nin dijital geleceği için kritik bir eşik olacak. O nedenle, ihalenin makul fiyat ve sürdürülebilir koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılması önemli. Bu şekilde teknolojinin yaygınlaşması ve beklenen ekonomik katma değerin ortaya çıkması mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

umlaut CEO'su Hakan Ekmen ise şöyle konuştu:

"Vodafone'u şebekesini geliştirme yönünde attıkları başarılı adımlar ve sunduğu yüksek kaliteden dolayı tebrik ediyoruz. umlaut tarafından operatörün 4.5G bağlantısının kalite ve güvenilirliğine ilişkin yapılan testler sonucunda, Vodafone'un Türkiye ve İstanbul'da en iyi performans gösteren ve en güvenilir şebekeye sahip olduğu teyit edildi."

Mobil şebeke performansını analiz etti

umlaut'un kıyaslama metodolojisi, müşteri deneyimli ağ kalitesine odaklanıyor ve çok çeşitli mobil hizmetleri kapsıyor. Şirket, her mobil şebekeyi, şebeke performansı ve servis devamlılığı açısından karşılaştırıyor. Kamuya açık bu kıyaslamalar, operatörlerin tüketicilere, kurumsal kullanıcılara ve işletmelere kablosuz bağlantıları ne kadar iyi sunduklarını ve gelişim alanlarını ortaya koyuyor. umlaut, gerek Vodafone'un gerekse diğer operatörlerin mobil şebeke performansını analiz etti. Samsung Galaxy S23+ cihazını kullanılarak operatörlerin ses ve veri hizmetlerinin performansı test edildi. Testler, hareket halindeki bir araç kullanılarak şehir ve ilçelerin yanı sıra bağlantı yollarında gerçekleştirildi. Sürüş testinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından toplanan ve müşteri deneyimini yansıtan kitle kaynak verileri de dahil edilerek ölçümün kapsamı genişletildi.

1000 üzerinden 885 puanla ülke çapında en yüksek genel mobil performansı gösterdi

Operatör, umlaut'un yaptığı testlerde, 1000 üzerinden 885 puanla ülke çapında en yüksek genel mobil performansı gösterdi. 270 üzerinden 252 puanla ses kategorisinde lider olan Vodafone, 480 üzerinden 412 puanla veri kategorisinde en yüksek sonucu alırken, 250 üzerinden 221 puanla kitle kaynaklı kalitede en yüksek puana sahip oldu. Operatör, İstanbul'da ise 1000 üzerinden 893 puanla en yüksek genel puanı elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vodafone, 4.5G'de En İyi ve Güvenilir Operatör - Son Dakika

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