Vodafone Happy 25 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone Happy 25 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Vodafone Happy 25 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Vodafone'un sadakat platformu Vodafone Happy, 7 ülkede 25 milyon dijital kullanıcıya ulaşarak büyüyor.

06.11.2024 12:23
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Vodafone'un geliştirdiği "Vodafone Happy" adlı küresel sadakat platformu, aktif kullanıldığı 7 ülkede 25 milyondan fazla dijital kullanıcıya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası telekomünikasyon şirketi Vodafone, Türkiye'deki başarılı uygulamalarını yurt dışına ihraç etmeyi sürdürüyor.

Vodafone'un geliştirdiği ve bugün Türkiye dahil 7 ülkede kullanılan Vodafone Happy sadakat platformunun dijital kullanıcı sayısı, 25 milyonun üzerine çıktı. Mayıs 2022'de Portekiz'de başlayan, ardından Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda pazarlarında aktif hale gelen Vodafone Happy, yıl sonu itibarıyla Çekya'da da hizmet verebilmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

"Türk mühendisler geliştirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Arıcan Şeker, Vodafone Türkiye'deki sadakat platformunu daha kapsamlı hale getirerek bu ürünü Vodafone Happy markasıyla uluslararası pazarlara sunmaya başladıklarını belirtti.

Şeker, "Türk mühendislerimizin geliştirdiği bu platform, Avrupa'daki üçüncü parti çözüm alternatifleriyle karşılaştırıldığında esneklik, teknoloji trendlerine uygunluk ve dijital verimlilik açısından öne çıktı. Bu nedenle, Vodafone Happy platformunu diğer Vodafone ülkelerinde de 'en iyi uygulama' olarak yaygınlaştırmaya başladık. Şu anda Türkiye dahil 7 Vodafone ülkesinde aktif kullanıcılarımız var. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 8 pazara çıkarmayı ve portföyümüze partner pazarları da ekleyerek büyümeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Happy'nin müşterilere küresel ve yerel markalardan indirimler sundukları, onları kişiselleştirilmiş fırsatlarla buluşturdukları bir sadakat platformu olduğunu kaydeden Şeker, "Bu platform, aktif olduğumuz her pazarda müşteri memnuniyetini artırırken, işbirliği yaptığımız markalar ve iş ortaklarımız için yeni iş fırsatları yaratıyor ve Vodafone için ana gelir kalemleri dışında yeni iş modelleri sunuyor. Ayrıca, Vodafone'un teknoloji ve platform şirketi olma stratejisine de önemli katkı sağlayan bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den liderlik ediliyor

Vodafone'un yenilikçi yazılım geliştirme yaklaşımları ve çevik çalışma kültürü, şirketin teknoloji vizyonuna önemli derecede katkı sağlıyor. Yeni fikirlerin hızla hayata geçmesi için geliştirilen çözümlerde, yeniden kullanılabilirlik esas alınarak etkin kaynak kullanımı ve dijital verimlilik sağlanıyor.

Katılımcı ve kapsayıcı iş ortamı sayesinde paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olan Vodafone, her aşamada onların katkılarıyla fikirler geliştirip bunları projelere dahil ediyor.

Vodafone Türkiye'de tüm çalışanlara, farklı ülkelerden kişilerle ekipler halinde çalışma imkanı sunuluyor. Bu ekipler, hedef ve iş önceliklerini gruptaki yöneticilerden alıyor ve işlerini buna göre planlıyor.

Dijital Ürün Yönetimi ve Teknoloji'den Finans Operasyonları'na, Satın Alma'dan İç Denetim'e kadar birçok departmanda ekipler, bu düzende çalışıyor. Bu sayede, bilgi paylaşımı ve öğrenme artarken, pek çok farklı kültürle çalışma imkanı sağlanıyor. Günlük akışlarında farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelen bu ekiplerin iş çıktıları, Türkiye'ye ve farklı ülkelere hizmet ediyor. Vodafone Türkiye çalışanı olarak hayatlarına devam etseler de tamamen global bir deneyimin parçası oluyorlar.

Vodafone'da çalışanların küresel deneyim kazanmasına önem veriliyor. Bu yönde hayata geçirilen program ve inisiyatiflerle çalışanların yurt dışında kariyer yapmasına destek olunuyor.

Özellikle Türkiye'den yurt dışına giden çalışanların ülkeye ve şirkete sağladığı en büyük avantaj, temsiliyet oluyor. Bu çalışanlar, temsil ettiği kültür ve gösterdiği örnek davranışlar sayesinde gerek ülkenin gerekse şirketin daha fazla cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Diğer yandan, küresel fırsatlar sayesinde Vodafone Türkiye de yetenek kazanımı anlamında avantajlı bir konumda oluyor. Küresel yetenek hareketleri, ülkeler arasındaki işbirliklerini kuvvetlendirip iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılmasına büyük ölçüde destek sağlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Happy 25 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika

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