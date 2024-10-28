Volkswagen Almanya'da Fabrika Kapatmayı Planlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Volkswagen Almanya'da Fabrika Kapatmayı Planlıyor

Volkswagen, Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatacak ve büyük işten çıkarmalar yapacak.

28.10.2024 15:48
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarmaları planladığı bildirildi.

Volkswagen çalışanlarını temsil eden Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Alman üreticinin merkezinin bulunduğu Wolfsburg'da işçilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor." dedi.

Ülkedeki Volkswagen'in diğer tesislerinin de küçüleceğine işaret eden Cavallo, şirketin yönetim kurulunun işten çıkarmaları planladığını bildirdi.

Cavallo, "Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya'daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil." ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi.

Cavallo, kapanmadan Almanya'daki hangi fabrikaların etkileneceğini veya Volkswagen Grubu'nun Almanya'daki yaklaşık 300 bin personelinden kaçının işten çıkarılabileceği konusunda bilgi vermedi.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Volkswagen Yönetim Kurulu'nun söz konusu planlarına karşı olduğunu vurgulayarak, "Tüm yönetim kurulu üyelerini ve şirketin tepesindeki herkesi sadece uyarabilirim: Bizimle, VW işgücüyle uğraşmayın." dedi.

Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı.

Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırması Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi oluşturmuştu.

Volkswgaen, yeniden yapılanma ve maliyetleri düşürme planları üzerinde haftalardır sendikalarla müzakere ediyordu.

Alman sendika liderleri, daha önce, Volkswagen'e grev tehdidinde bulunarak, işçileri işten çıkararak "tarihi bir hata" yapmaması konusunda uyarmıştı.

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Şirketin Almanya'daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor.

Volkswagen Group, 2026'ya kadar 10 milyar avroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemlerinin parçası olarak personel giderlerini 2026'ya kadar 5'te 1 düşürmeyi planlıyordu.

Öte yandan, Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş ekonomik büyüme, yükselen aşırı sağ ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya kaldı.

Yıllık yaklaşık 280 milyar avro ihracat yapan Alman otomobil üreticileri, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ışığında maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü korumak için ciddi baskı altında.

Elektrikli araçlara geçiş, Almanya'nın otomotiv sektörü için ülkede ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde çeşitli düzenlemeler ve ham madde tedariki nedeniyle zorlu olmayı sürdürüyor. Sektör, batarya teknolojisine büyük yatırımlar yaparken, artan maliyetlerle boğuşmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkswagen Almanya'da Fabrika Kapatmayı Planlıyor - Son Dakika

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