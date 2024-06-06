WORLDEF ISTANBUL 2024'te kurye endüstrisinde dijitalleşme ve müşteri deneyimi masaya yatırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

WORLDEF ISTANBUL 2024'te kurye endüstrisinde dijitalleşme ve müşteri deneyimi masaya yatırıldı

WORLDEF ISTANBUL 2024\'te kurye endüstrisinde dijitalleşme ve müşteri deneyimi masaya yatırıldı

Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF ISTANBUL 2024, kurye endüstrisindeki dijitalleşme ve e-ticarette müşteri deneyimi konularını ele aldı. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, Türkiye'deki lojistik sektörü hakkında bilgi verirken, ikas Üst Yöneticisi Mustafa Namoğlu ise e-ticarette müşteri deneyimi ve dijital dönüşümün geleceği hakkında konuştu. Forum, 3 gün boyunca devam edecek.

06.06.2024 13:47
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Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF ISTANBUL 2024'te kurye endüstrisindeki dijitalleşme ve e-ticarette müşteri deneyimi konuları masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL 2024, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda oturumlarla devam ediyor.

Küresel e-ticaret markalarını bir araya getiren fuarda, panel, sunum ve atölye çalışmaları 3 farklı salonda eş zamanlı sürdürülüyor.

Moderatörlüğünü gazeteci Hakan Çelik'in yaptığı forumun, "Türk Kargo, Ulaşım ve Paket Hizmetleri (CEP) Endüstrisinde Dijitalleşme" konulu başlığında konuşan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, Türkiye'deki lojistik sektörü hakkında bilgi verdi.

Oğuz, "Bugün itibarıyla Türkiye'de yıllık 1,3 milyarlık paket teslimatı var. Bunu Türkiye çapında 50 kargo firması sağlıyor. Pazar günleri hemen hemen çalışmadığını düşündüğümüzde, iş gününe vurduğumuzda günlük 4,5-5 milyon adet kargo dağıtılıyor." ifadelerini kullandı.

Teslimatta ürünlerin doğru adrese gitmesi konusunda gelişmeler yaşandığına işaret eden Oğuz, dijitalleşmeyle doğru adrese ürün teslim edilme başarısının çok yüksek olduğunu belirtti.

Kargo ürünlerinin en çok çıkış yaptığı bölgenin Marmara Bölgesi, şehrin ise İstanbul olduğu bilgisini veren Oğuz, bu kargoların varış yerinin ise en fazla Ankara ve İzmir olduğunu söyledi.

Kargo sektörünü dünyanın büyük oyuncularıyla mukayese eden Oğuz, "Hem işletmem hem genel olarak sektör adına, belki bundan 10 sene önce onlardan teknoloji transferi yapan bir sektörken, bugün oralara teknoloji transferi yapan noktaya gelmiş durumdayız." diye konuştu.

Oğuz, ürünlerin teslimatında TC kimlik numarası istenmesinin zorunlu olmadığını dile getirerek, cep telefonuna gelen güvenlik kodunun verilmesi ya da imza atılması karşılığında ürünün teslim alınabileceğini anlattı.

"Bugüne kadar yaklaşık 24 milyon dolar yatırım aldık"

ikas Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Namoğlu da "E-Ticarette Müşteri Deneyimi: Dijital Dönüşümün Geleceği ve Hızı" başlıklı oturumda konuştu.

ikas'ın e-ticaret altyapı şirketi olduğunu kaydeden Namoğlu, Türkiye ve Almanya'da, 4 ofiste yaklaşık 200 kişilik bir ekibin olduğuna dikkati çekti.

Üç sene içerisinde ikas'ı büyüttüklerini vurgulayan Namoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"E-ticarete girerken kendi ticaret sitenizi açabiliyor, pazar yerlerinde satış yapabiliyorsunuz. Kendi e-ticaret sitesinden satış yapmanın, özellikle uzun vadeli yatırım yapmayı planlayan, datayı yönetmek isteyen, müşteriyi sahiplenmek isteyen firmalar için çok kritik bir konu olduğunu görüyoruz. Biz ikas olarak, sadece Türkiye'de değil dünya üzerinde de en yenilikçi şekilde teknoloji üreten firmayız. Bugüne kadar yaklaşık 24 milyon dolar yatırım aldık."

Namoğlu, yeni çıkan bir markanın ilk ölçeklenme aşamasında fenomen pazarlamasına ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Bir ürünle ilgili müşteri yorumlarının önemli olduğunun altını çizen Namoğlu, bu konuda da içerik üreticilerinin kayda değer olduğunu ifade etti.

Girişimcilere mesaj veren Namoğlu, "Türkiye pazarını küçümsemeyin. Türkiye pazarı, biraz fark yarattığınızda, diğer insanlardan daha disiplinli çalıştığınızda, samimi bir şekilde ilerlediğinizde yurt dışı pazarlardan çok daha verim alabileceğiniz bir pazar." dedi.

WORLDEF ISTANBUL 2024 forumu, 3 gün devam edecek.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Sürat Kargo, Cem Oğuz, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi WORLDEF ISTANBUL 2024'te kurye endüstrisinde dijitalleşme ve müşteri deneyimi masaya yatırıldı - Son Dakika

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