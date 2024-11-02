Yalova'da İlk Açık Deniz Balık Çiftliği Montajı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da İlk Açık Deniz Balık Çiftliği Montajı Başladı

Yalova\'da İlk Açık Deniz Balık Çiftliği Montajı Başladı

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede Norveç için inşa edilen balık çiftliğinin montaj çalışmaları başladı.

02.11.2024 09:38
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede Türkiye'de ilk kez Norveç için inşa edilen açık deniz balık çiftliğinin 700'er tonluk üst blokları dev kapasiteli vinçlerin katıldığı operasyonla kaldırılarak montaj çalışmasına başlandı.

Altınova'daki bir tersanede inşası devam eden balık çiftliğinin 700'er tonluk 3 parçası Türkiye'nin en büyük ve yüksek irtifaya sahip vinçleri vasıtasıyla gerçekleştirilen operasyonla kaldırılarak askıya alındı ve montaj çalışmalarına başlandı. Hydra Projesi çerçevesinde Norveçli bir firma için üretilen 52 metre yükseklik, 78 metre dış çapa sahip yarı kapalı balık üretim tesisi, 86 bin 700 metreküp kapasiteye sahip. Yapımında dev parçaların birleştirilmesiyle son aşamalara gelinen balık çiftliği, tamamlanmasının ardından Norveç'e götürülecek.

Yüksek kapasiteli vinçler büyük projelere katkı sağlıyor

Tersanede balık çiftliği havuzunun dev parçalarının operasyonunu gerçekleştiren vinç firmasının Genel Müdürü Hamza Aydın, yapılan çalışmayla ilgili bilgi verdi. 1600 ve 800 tonluk kafes bomlu paletli vinçlerle balık çiftliği havuzunun upper blok olarak adlandırılan üç parçadan oluşan her biri 700 tonluk parçalarının kaldırma işlemlerini yaptıklarını söyledi. Aydın, tander lift sistemiyle aynı anda 2 vinç kaldırarak montajın yapıldığını belirterek, "Bu bahsettiğimiz vinçler, Türkiye'nin en büyük ve en yüksek irtifada çalışabilen kapasiteli vinçleridir. Bu vinçler, rüzgar santralleri, otoyol inşaatları, hava limanı inşaatları ve askı köprü inşaatlarında kullanılmaktadır. Bu vinçler önceden Türkiye'mizde bulunmamaktaydı. Bu vinçlerin Türkiye'ye gelmesiyle tersaneler, gemi inşa sektörüne hizmet veren birçok firma daha büyük işler alarak bu vinçlerin yardımıyla daha büyük projelere katkı sağlamaktadır" dedi.

Balık çiftliğinin toplam ağırlığı 7 bin tona ulaştı

Yapımı gerçekleştirilen balık çiftliği havuzunun son parçasının kaldırıldığını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Bu son parçanın montajıyla beraber, toplam havuzun ağırlığı 7 bin tona yaklaştı ve havuzun inşasını Türkiye'de tek ve en büyüğü 1600 tonluk paletli vinçle ve 800 tonluk paletli vinçle bitirmiş bulunmaktayız. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu tarz vinçlerin Türkiye'mize girmesiyle daha büyük daha çaplı projeler yapılmaya başlandı. Bunun en güzel örneklerinden birisi Akkuyu Nükleer Santral Projesi."

Vinç firmasının Proje Direktörü Muharrem Koç ise 1600 tonluk vinçle de operasyonu yapabilecek kabiliyette olduklarını fakat ana firmanın talebi üzerine yükün daha dengeli kaldırılması amacıyla çift vinç kullandıklarını ifade etti. Koç, dev kaldırma kapasiteli vinçlerin en çok zaman ve ekonomik yönden faydaları olduğunu belirterek, "İşçi, çalışma maliyetlerini düşürüyor. Yukarda olacak birleştirmeleri aşağıda bitiriyorlar, her şekilde hazırlıyorlar, tek parça halinde koyuyoruz. Süre olarak tahmini komple operasyonu düşünürsek belki 1 aya yakın bir fayda da bulunmuş olabilir" dedi.

"İlk defa test edilen bir ağırlık"

Koç, balık çiftliği projesinin Türkiye'de ilk kez inşa edilen bir proje olduğunun altını çizerek, "Bu kadar tonajlı kaldırmayı yapan ilk firmalardan birisi de biziz. 2 adet vinçle de olsa 700 tonu kaldırmak büyük bir proje, büyük bir ağırlık. İlk defa test edilen bir ağırlık" dedi.

Koç, daha önce de büyük operasyonlara imza attıklarını belirtti. 500 tonluk kazan, 550 ton ağırlığında Manavgat Köprüsü'nün ana parçası ve Akkkuyu Nükleer santralinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Koç, tersaneler bölgesinde 750 tonluk çok büyük bir operasyona imza atacaklarını sözlerine ekledi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'da İlk Açık Deniz Balık Çiftliği Montajı Başladı - Son Dakika

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