Yalova OSB'de Sanayi Projeleri Hızla Gelişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova OSB'de Sanayi Projeleri Hızla Gelişiyor

Yalova OSB\'de Sanayi Projeleri Hızla Gelişiyor
05.06.2025 12:08
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Yalova Makine İhtisas OSB, sanayi projeleriyle büyümeye devam ediyor; yeni yatırımlar ve istihdam artışı sağlanıyor.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Türkiye'nin sanayi vizyonuna yön verecek projelerle kamu, üniversite, sanayi ve girişim ekosistemi fizikken hayat buluyor. OSB'de altyapı çalışmaları ile eş zamanlı yürütülen projelerle üretimden istihdama, altyapıdan bulut bilişime, güvenlikten lojistiğe kadar yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Yalova OSB'de üretim tesislerinin inşaatı hızla sürerken, üretime geçen firma sayıları da her geçen gün artıyor. OSB'de üretim firma bazında geçen seneye oranla yüzde 420, toplam kapalı alan anlamında ise yüzde 350 büyüme kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte OSB'de çalışan sayısı 2 bini aştı. Sanayi yapılanmasında stratejik bir yaklaşım benimseyen OSB yönetimi, "5Y" mottosu doğrultusunda yüksek katma değerli üretim yapan, ihracat odaklı ve vizyon sahibi firmalara öncelik verdi. Yalova'nın Makine İhtisas OSB kimliğiyle, özellikle makine ve ana metal sanayisine yönelik üretim yapılması hedeflendi. Ayrıca otomotiv sanayisine yedek parça sağlayacak çok sayıda firma da bölgede yer aldı. Bölgedeki büyüme yalnızca üretimle sınırlı kalmadı. Artan sanayi yoğunluğu ve çalışan nüfusu dikkate alınarak, bölge içinde bir Jandarma Karakol Komutanlığı inşa edilmesine karar verildi. 2025 Ekim ayında tamamlanması planlanan karakolun, yalnızca OSB'nin değil, Laledere ve diğer çevre köyler ve ilçelerin güvenliğine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "Sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği en öncelikli konularımız arasında yer aldı. Yeni karakol, huzurlu ve sürdürülebilir bir üretim ortamı sağlayacak" dedi.

Yalova Üniversitesi ortaklığında, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ve bölgenin girişimcilik ile inovasyon dinamosu olarak konumlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin faaliyetlerine başlamak üzere hazırlıklar tamamlandı. Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumlarını "tek durak ofis" mantığıyla bir araya getiren kamu kampüsünde Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Yalova Temsilciliği, KOSGEB İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü yaz sonu itibarıyla hizmet vermek üzere planlandı. Bölgenin ihtiyaç duyduğu akademik bilgi birikimini ve mühendis istihdamını sağlamak üzere, etaplar halinde OSB içerisine taşınacak olan Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Makine ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin ders göreceği A blok binası da tamamlandı.

Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile hayata geçirilen Nitelikli İstihdam Merkezi, sanayicilerin talep ettiği nitelikte iş gücünü, kısa sertifikasyon programları aracılığıyla ve dış göçe gerek kalmadan karşılamaya başladı.

Lise ve üniversite gruplarının Teknofest başta olmak üzere ulusal ve uluslararası bilim şenlikleri ile proje yarışmalarına katılımını teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK desteğiyle Yalova Üniversitesi adına bölgede kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nin inşaatı sürdürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası onayıyla, Yeşil Fon çerçevesinde hayata geçirilmek üzere planlanan OSB veri merkezinin kurulum çalışmalarına başlandı. Bu merkez, ekosistemi ileri düzey teknolojik altyapıyla destekleyecek şekilde tasarlandı.

Tüm bu hizmetleri koordine edebilmek amacıyla yönetim merkezi, konferans salonu, çok amaçlı salon, cami, kurulum aşamasındaki 112 Acil Tıp ve OSGB Merkezi ile spor kompleksi de inşa edildi.

Hedef 20 bin çalışan, 12 milyar dolar ciro

Bu tesislerle birlikte oluşturulan orta-yüksek ve yüksek teknoloji ekosistemi sayesinde, 2029 yılı sonunda yüzde 100 doluluk oranıyla 12 milyar dolar ciro, 4 milyar dolar ihracat ve 20 bin kişilik istihdam hedefi ortaya kondu. Tüm bunlara ek olarak, Yalova Makine İhtisas OSB, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve artan istihdam ile üretim hacminden kaynaklanan ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara'da düzenlenen Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında önemli bir adım daha attı.

"Gemlik - Yalova Makine OSB - OSB İstasyonu Lojistik Köyü - Tersane Hattı ve Lojistik Merkez Projesi" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunuldu. Bu mega proje ile Güney Marmara Bölgesi'nin demiryolu ağına entegrasyonu ve lojistik verimliliğin artırılması hedeflendi. Sanayi kümelenmesinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen proje Yalova'daki farklı ihtisas OSB'lerin yanı sıra tersaneler bölgesini de içine aldı. Projenin hem bölgesel hem de ulusal düzeyde ciddi katkılar sunduğu ifade edildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova OSB'de Sanayi Projeleri Hızla Gelişiyor - Son Dakika

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