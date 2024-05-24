Yapay Zeka ve Savunma Sanayisi: AI Tomorrow Summit 2024

Ekonomi

Yapay zekanın savunma sanayisinde kullanımı ve sektöre olası etkileri, AI Tomorrow Summit 2024'te tartışıldı.

"Gelecekteyiz" sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen AI Tomorrow Summit 2024, Ankara Bilkent Hotel ve Konferans Merkezi'nde devam ediyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, "Geleceğin Kalkanı: Yapay Zeka ile Savunma ve Güvenlikte Sınırları Zorlama" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, yapay zekanın son yıllarda baş döndürücü bir hal aldığını söyledi.

Teknolojik ilerlemenin birkaç yıl içinde nereye gidebileceğini az çok tahmin edebildiklerini belirten Yaman, bu gelişmelerin getirdiği tehditler açısından da zaman zaman endişelendiklerini ifade etti.

Yaman, yapay zekayı hem kullanma hem de ondan korunmanın öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, ASELSAN'ın bu teknolojiler ile Türkiye'nin ürettiği ürünlere, İHA'lara, SİHA'lara, denizaltılara sistemler sağladığını dile getirdi.

ASELSAN'ın şu an kullandığı tüm sistemleri birbirleriyle bağlama çalışmaları yürüttüğünü belirten Yaman, sistemlerin bu haberleşme sürecinde yapay zeka destekli algoritmalar kullandıklarını söyledi.

Yaman, dünyanın en iyi kameraları arasında gösterildiğini belirttiği ASELFLIR'da da yapay zeka destekli görüntü algoritmalarının kullanıldığını ve bu görüntüler sayesinde fark yaratıldığını ifade etti.

Geleceğe yönelik savunma sistemleri açısından yapay zekanın en uç noktaya kadar götürülmesi gerektiğini belirten Yaman, "Taktik sahada, savunma alanında, savaş alanında en uç noktaya kadar yapay zeka destekli algoritmaların gidebileceğini değerlendiriyorum." dedi.

Yapay zeka destekli çözümler üzerinde çalışılıyor

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, HAVELSAN'ın yapay zeka ile ilişkisinin oldukça eskiye dayandığını ifade etti. Şirketin yakın zamanda yapay zeka platformu MAİN'in lansmanını yaptığını hatırlatan Özkan, bu platformla verinin ülkede kaldığı bir GPT modelinin sunulmuş olduğunu söyledi.

Özkan, kamunun birçok alanıyla çalışmalar yürüttüklerini, yakın zamanda kamudaki şartnamelerin düzenlenebildiği bir çözüm sunmayı da hedeflediklerini belirtti.

Dezenformasyona karşı bilgi kirliliğini önlemek amaçlı çözümleri de olduğunu dile getiren Özkan, son çalışmalarına ilişkin, "Devletimizin son ekonomik politikalarıyla birlikte daha fazla devlete gelir sağlayabilecek, kayıp kaçağı önlemek amacıyla vergi sisteminde yapay zeka destekli bir çözümü, bu senenin sonunda devreye almayı planlıyoruz." dedi.

Özkan, teknolojinin ilerleme hızının endişe verici seviyede olduğunu, bu hızı yakalayamayan şirketlerin rekabette geride kalacağını ifade etti.

Mülakatlarda gençlerin yapay zeka alanında çalışma isteklerini fark ettiklerini belirten Özkan, HAVELSAN'da bu amaçla yaz staj döneminin ardından MAİN Akademi'yi hayata geçireceklerini kaydetti.

"Yerli mühendislik" gücüyle ürünler ortaya konulması amaçlanıyor

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de amaçlarının, teknoloji gereken alanlarda yerli mühendislik gücüyle ürünler ortaya koymak olduğunu söyledi.

Tüm bu çalışmalarda yapay zekanın olmazsa olmaz olduğunu belirten Güleryüz, STM'nin bütün faaliyet alanlarında yapay zeka ve onunla ilişkili teknolojileri kullanmayı istediklerini ifade etti. Güleryüz, Türkiye'nin bu alanda en büyük avantajının genç nüfusu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güleryüz, Türkiye'de son yıllarda teknolojik gelişmelere ilginin arttığını dile getirerek, "Ülkemiz de politika olarak bu tarz konularla çok fazla ilgilenmeye başladı. Üst iradeyle bu konulara verilen önem ve buna yönelik eğitimin altyapısının oluşturulması hususu öne çıktı. Savunma sektöründeki en büyük avantajlardan biri, bizim ürünlerimizi çok hızlı bir şekilde sahada deneyebilmemiz." dedi.