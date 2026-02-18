Yapay Zeka Yıldızları Projesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka Yıldızları Projesi Tamamlandı

Yapay Zeka Yıldızları Projesi Tamamlandı
18.02.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Mergen projesi, AI Startup Studio'da 100 bin lira ödül kazanarak birinci oldu.

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zeka Yıldızları" projesi kapsamında düzenlenen "AI Startup Studio" programı tamamlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, liseli öğrencilerin oluşturduğu 25 girişimcinin katıldığı programın finalinde Kocaelili öğrencilerin hazırladığı "Mergen" projesi birinci oldu. Kazanan takım, 100 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Toplam 119 başvurunun alındığı ve üç ay süren programda 16 eğitim oturumu ile 2 buluşma gerçekleştirildi. Gençlere yapay zeka, girişimcilik, ürün geliştirme, iş modeli oluşturma ve ölçeklenme başlıklarında eğitimler verildi.

Programın ilk aşamasında gençler, yapay zekaya giriş, üretken yapay zeka araçlarının bilinçli ve etik kullanımı, veri okuryazarlığı, problem çözme, tasarım odaklı düşünme ve temel girişimcilik konularında ortak bir yetkinlik zemini oluşturdu.

İkinci aşamada ise katılımcılar, ortak kazanımlar üzerine inşa ederek iş modeli geliştirme, değer önerisi oluşturma, ürün tasarımı, prototipleme, etki analizi ve etkili sunum teknikleri gibi başlıklarda projelerini olgunlaştırdı.

Program süresince öğrenciler, Vodafone Gönüllüleri ve proje gönüllülerinin katkılarıyla mentörlük desteği alarak fikirlerini geliştirme, iş modellerini güçlendirme ve projelerini daha sürdürülebilir yapıya kavuşturma imkanı buldu.

Finalistleri, Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE Ekosistem Dairesi Uzmanı Murat Kadir Yetkin, HUX.ai Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) ve OECD Yapay Zeka Yönetişimi Çalışma Grubu Üyesi Merve Ayyüce Kızrak, Vodafone Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Seçil Demiralp ile Page Studio Kurucu CEO'su Elif Aleyna Duman'dan oluşan jüri değerlendirdi.

Programda birinci gelen Mergen, öğrencilerin öğrenme hızını ve bilgi seviyesini analiz ederek kişiselleştirilmiş çalışma planı oluşturan yapay zeka destekli bir eğitim platformu olarak öne çıkıyor. Sistem, öğrencinin eksik olduğu konuları tespit ederek uygun içerik üretiyor.

Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zeka eğitimlerinin verildiği Yapay Zeka Yıldızları projesiyle bugüne kadar 98 bini aşkın öğrenciye ulaşıldı.

"Gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projeyle genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Süel, Türkiye genelinde AI Startup Studio programıyla liseli gençlere ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu programla temel amacımız gençlerin yapay zeka farkındalık ve becerilerini artırırken, ülke genelinde dijital eşitlik ve kapsayıcı öğrenme fırsatlarını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir gönüllü ekosistemi oluşturmak. Düzenlenen eğitimlerle gençlere üretken yapay zeka araçlarını bilinçli ve etik biçimde kullanmayı öğretmeyi, onların veri okuryazarlığı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi, girişimcilik ve ürün geliştirme eğitimleriyle onları geleceğin mesleklerine erken yaşta hazırlamayı hedefledik. Program için fikir üreten, proje geliştiren tüm öğrencileri içtenlikle kutluyorum."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Koyuncu da AI Startup Studio sürecinin, Türkiye'nin farklı noktalarından başvuran lise öğrencilerini yapay zeka ve girişimcilik odağında bir araya getirdiğine değindi.

Özveri ve yüksek motivasyonla sürece dahil olan öğrencilerin, teknoloji temelli ve toplumsal fayda odaklı projeler geliştirerek hem yapay zeka becerilerini hem de girişimcilik yetkinliklerini somut çıktılara dönüştürdüğüne dikkati çeken Koyuncu, "AI Startup Studio ile yalnızca bir yarışma süreci değil, aynı zamanda dijital eşitliği destekleyen, kapsayıcı öğrenme fırsatlarını yaygınlaştıran ve sürdürülebilir genç girişimcilik ekosisteminin temellerini güçlendiren bütüncül bir model ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapay Zeka Yıldızları Projesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mike Tyson yine maça çıkacak İşte rakibi Mike Tyson yine maça çıkacak! İşte rakibi
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor İşte il il sahur ve iftar saatleri 11 ayın sultanı Ramazan başlıyor! İşte il il sahur ve iftar saatleri
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü

14:11
Fenerbahçe’nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
Fenerbahçe'nin başarısını en iyi özetleyen görüntü
14:00
Ne diyeceği merak konusuydu Tedesco’dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:45
İtalyanlar, Juventus’la rezil rüsva etti
İtalyanlar, Juventus'la rezil rüsva etti
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
13:00
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Yıldızları Projesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.