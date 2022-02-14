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Yararı saymakla bitmeyen altın çilek cep yakıyor! Kilosu 400 TL - Son Dakika

Yararı saymakla bitmeyen altın çilek cep yakıyor! Kilosu 400 TL

14.02.2022 14:14

Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olarak bilinen altın çileğin hasadına başlandı. 1 dönümden ortalama 4 ton ürün veren meyve, üreticisinin de yüzünü güldürüyor. Geçen yıl kilosu 150 TL olan altın çileğin kilosu bu yıl 400 TL'ye çıktı. Meyve, bir dönüm araziden üreticisine 1 milyon 600 bin lira getiri sağlıyor.

Kışın Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan, yaz döneminde de bu bölgelerin yaylalarında üretilebilen altın çileğin hasadına başlandı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15'er adet olarak satışa sunuluyor.

TİCARİ ADI 'GOLDEN BERRY'

Ana vatanı Güney Amerika olan ve ticari adı 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'nın Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında 5 dönümde üretiliyor. Hasadına yeni başlanan altın çileğin, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerde ve internet üzerinden satışı başladı.

Üretici bir dönüm araziden 1,6 milyon lira kazanıyor! Altın çileğin kilosu 400 TL

100 GRAMI 40 LİRA

Hasat edilen altın çilek, 15'er adet şeklinde 100 gramlık ambalajlara yerleştiriliyor ve paketi 40 TL'den satışa sunuluyor. Kilogram fiyatı ise 400 TL'yi buluyor. Şubat ayı sonunda başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. 1 dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

Üretici bir dönüm araziden 1,6 milyon lira kazanıyor! Altın çileğin kilosu 400 TL

İLK ÜRÜNLERİN HASADI YAPILIYOR

Serada pomelo, guava, ejder meyvesi, muz gibi tropik ve subtropik meyve üretimi yaptıklarını belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, 2 yıldır da altın çilek ürettiklerini söyledi. Ürünün şubat ayında hasadına başlandığını belirten Akbulut, "İlk ürünlerimizi daha yeni toplamaya başladık ve bugünden itibaren de süpermarketlere göndermeye başlayacağız. Hasat süreci haziran ayına kadar devam ediyor. Biz üretimin sürdürülebilirliği için, yazın yaylada yüksek rakımda serada üretimi devam ettiriyoruz" dedi.

Üretici bir dönüm araziden 1,6 milyon lira kazanıyor! Altın çileğin kilosu 400 TL

ZENGİN LİF ORANINA SAHİP

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten Akbulut, metabolizmayı hızlandırdığını, bağışıklığı güçlendirdiğini, C vitamini bakımından da zengin bir meyve olduğunu anlattı. Ayrıca antioksidan deposu olduğunun da ifade edildiğini kaydeden Akbulut, şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini anlattı. Geçen yıl kilosu 150 TL, 100 gramlık paketi ise 15 TL'den satışa sunulan altın çileğin bu yılki fiyatlarıyla ilgili Akbulut, bu yılın ilk ürünlerinin 100 gramlık pakette 40 TL'den satışa çıkarıldığını bir pakette 15 adet altın çilek bulunduğunu söyledi.

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Tekke Mahallesi, Türk Lirası, Hasat, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yararı saymakla bitmeyen altın çilek cep yakıyor! Kilosu 400 TL - Son Dakika Ekonomi


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