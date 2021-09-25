Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|836,447941
|2,83
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,097156
|2,32
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,071209
|2,06
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,073044
|1,92
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,648406
|1,91
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,017865
|3,79
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050245
|2,33
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,054218
|2,32
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,144751
|2,06
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,050372
|2,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,106488
|4,64
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,063965
|3,18
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072531
|2,94
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,068048
|2,29
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,145110
|2,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,004263
|7,36
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,185172
|4,09
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,113888
|2,55
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050173
|2,46
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,100157
|2,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034037
|2,40
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,733281
|2,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,422635
|2,19
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,522467
|2,01
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065202
|1,82
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,325135
|2,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,689539
|2,33
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,251636
|2,01
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040428
|1,79
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068600
|1,78
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,097609
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,096469
|0,36
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,212865
|0,36
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,196688
|0,36
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,031765
|0,35
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,579408
|-0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,240827
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,864023
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,557188
|-0,77
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,660479
|-0,26
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,025267
|-0,12
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,523044
|-0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,938599
|-3,80
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,271487
|-3,57
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044911
|-3,50
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,795063
|-3,46
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,089098
|-3,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,599402
|-1,16
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,360706
|-0,84
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|11,301542
|-0,50
|Inveo Portföy Karma Fon
|1,258386
|-0,36
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|4,694867
|-0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,387784
|-1,25
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,489563
|-1,22
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,038023
|-0,86
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,198812
|-0,40
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,456573
|-0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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