Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 836,447941 2,83 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,097156 2,32 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,071209 2,06 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,073044 1,92 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,648406 1,91 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017865 3,79 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050245 2,33 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,054218 2,32 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,144751 2,06 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,050372 2,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,106488 4,64 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,063965 3,18 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,072531 2,94 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,068048 2,29 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,145110 2,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,004263 7,36 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,185172 4,09 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,113888 2,55 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,050173 2,46 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,100157 2,26 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,034037 2,40 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,733281 2,31 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,422635 2,19 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,522467 2,01 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065202 1,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 43,325135 2,35 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,689539 2,33 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,251636 2,01 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040428 1,79 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068600 1,78 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,097609 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,096469 0,36 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,212865 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,196688 0,36 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,031765 0,35 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579408 -0,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,240827 -0,27 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,864023 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,557188 -0,77 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,660479 -0,26 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,025267 -0,12 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,523044 -0,09 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,938599 -3,80 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,271487 -3,57 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044911 -3,50 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,795063 -3,46 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089098 -3,43 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,599402 -1,16 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,360706 -0,84 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 11,301542 -0,50 Inveo Portföy Karma Fon 1,258386 -0,36 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 4,694867 -0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,387784 -1,25 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,489563 -1,22 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,038023 -0,86 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,198812 -0,40 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,456573 -0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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