YEDAŞ'tan 62 Milyar Liralık İnovatif Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

YEDAŞ'tan 62 Milyar Liralık İnovatif Yatırım

YEDAŞ\'tan 62 Milyar Liralık İnovatif Yatırım
13.02.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ, 2026-2030 döneminde Karadeniz'de 62 milyar lira yatırım yapacak, enerji altyapısını güçlendirecek.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) 2026–2030 dönemini kapsayan 5 yıllık yatırım ve bakım programı kapsamında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta toplam 62 milyar liralık çalışma gerçekleştirecek.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından düzenlenen saha ziyaretinde basın mensuplarıyla bir araya gelen YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, Orta Karadeniz'in enerji altyapısını daha modern, dayanıklı ve akıllı bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bilgi, bütçenin şebeke yenileme, kapasite artışı ve genişleme yatırımlarının yanı sıra yeni dağıtım trafo merkezleri, yer altı kablo projeleri ve ileri teknoloji dijital izleme sistemlerini kapsadığını belirtti.

Bakım programı çerçevesinde arıza önleyici periyodik bakım, havai hat ve direk kontrolleri, trafo bakım ve revizyon çalışmaları yapılacağını aktaran Bilgi, izolasyon iyileştirmeleri ile iklim kaynaklı riskleri azaltmaya yönelik güçlendirme uygulamalarının yürütüleceğini kaydetti.

Bilgi, 15 sene önce tamamlanan özelleştirme sürecinin ardından artan nüfus ve abone sayısına paralel olarak enerji talebinin de yükseldiğini belirterek, "1,3 milyon adet direğimiz ve yaklaşık 40 bin kilometre hat uzunluğumuz var. 2,6 milyona yakın abonemiz bulunuyor. Yıllık dağıttığımız enerji yaklaşık 6 milyar kilovatsaat seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Özellikle Ordu ve Samsun'da yapımı devam eden çok sayıda organize sanayi bölgesi olduğunu dile getiren Bilgi, "Tüketimin yüzde 45'i mesken, yüzde 32'si ticarethane, yüzde 15'i sanayi, yüzde 6'sı aydınlatma ve yüzde 2'si tarımsal sulama abonelerinden oluşuyor. Mesken yoğunluğu en yüksek dağıtım şirketlerinden biriyiz." dedi.

2030'a kadar elektrik kesintilerinde düşüş hedefleniyor

Bölgede kesintisiz hizmeti hedeflediklerini aktaran Bilgi, müşteri başına ortalama kesinti süresinin 2019'daki 1513 dakikadan 2024 itibarıyla 650 dakikaya gerilediğini, 2030 hedefinin ise 480 dakika olduğunu kaydetti.

2019'da 17,6 olan yıllık kesinti sayısının 2025'te 10'a düştüğünü aktaran Bilgi, 2030 hedefinin ise 6,1 olduğunu dile getirdi.

Bilgi, YEDAŞ'ın kapsamlı teknik ve operasyonel çalışmaları sonucunda kayıp-kaçak oranını yüzde 5,79'a düşürerek şirket tarihinin en iyi seviyesine ulaştığını belirterek, "Şu an tüketici başına yaklaşık 151 kilovatsaat kayıp enerji söz konusu. Bölgemizin bu alanda en düşük kayıp enerji miktarına sahip şirketlerden biri olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaçak kullanımın önlenmesi için saha denetimlerini artırdıklarını ifade eden Bilgi, risk analizine dayalı ve veri odaklı sistemlerle süreci daha sistematik hale getirdiklerini, akıllı sayaçlar, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ve Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) sayesinde şebekenin anlık izlenebildiğini kaydetti.

Bilgi, dijitalleşmenin iş süreçlerini dönüştürdüğünü vurgulayarak, "Artık şebeke canlı bir organizma gibi çalışıyor, alarm üretebiliyor, uzaktan kontrol edilebiliyor ve milisaniyeler içinde işlem yapılabiliyor." dedi.

SCADA yatırımlarında önemli mesafe katettiklerini değinen Bilgi, "Kesintiler artık saniyeler içinde tespit edilerek iş emri oluşturuluyor. Eskiden çağrı merkezi ihbarlarını beklerdik, şimdi daha çok bilgilendirme kanalı olarak çalışıyor." diye konuştu.

Bakım ve yatırım bütçesi 3 katına çıkacak

Bilgi, şirketin yatırım sürecine dair stratejik hedeflerini paylaşarak, "Yalnızca bugünün enerji ihtiyacını karşılayan bir altyapı kurmuyoruz, bölgemizin enerji geleceğini inşa ediyoruz. Dağınık yerleşim ve zorlu iklim koşullarına rağmen en zorlu şartlarda dahi kesintisiz enerji sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllık yaklaşık 3,5 milyar lira seviyesindeki bakım ve yatırım harcamasını yeni dönemde 12,5 milyar liraya çıkaracaklarını kaydeden Bilgi, "Bu artış sayesinde şebekenin 10 yılda ulaşacağı noktaya 2,5 yıl içinde ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bilgi, son yıllarda kesinti sayısında yaklaşık yüzde 70 oranında iyileşme sağlandığını ifade ederek, süre tarafındaki iyileşmenin ise daha erken başladığını, özellikle 2019-2020 dönemindeki teknolojik yatırımların kesinti sürelerini ciddi şekilde azalttığını kaydetti.

YEDAŞ'ın 5 yıllık yatırım yaklaşımının yalnızca mevcut şebeke ihtiyaçlarına değil, elektrikli araçlar, ısı pompaları ve dijitalleşmeyle artması beklenen gelecekteki talebe de odaklandığını belirten Bilgi, kapasite artışı, şebeke güçlendirme, yeni trafo merkezleri ve dijital izleme altyapısıyla bölgenin değişen tüketim profilini karşılayacak öncü yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Amasya, Samsun, Yedaş, Çevre, Sinop, Çorum, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YEDAŞ'tan 62 Milyar Liralık İnovatif Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Esrarengiz olay Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takımın son hali içler acısı Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takımın son hali içler acısı

10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
10:14
Şeytani plan deşifre oldu Bill Gates’e açık açık bunu sormuş
Şeytani plan deşifre oldu! Bill Gates'e açık açık bunu sormuş
10:05
Galatasaray’ın yıldızı mahallesini ziyaret etti İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
07:41
Trump’tan Netanyahu fırçası Herzog’dan tek cümlelik yanıt geldi
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:57:47. #7.11#
SON DAKİKA: YEDAŞ'tan 62 Milyar Liralık İnovatif Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.