Üye Girişi
Yedieminlerde çürüyen araçlar! Bir milli servet de Siirt'te: Değerleri 10 milyonun üstünde! - Son Dakika

Yedieminlerde çürüyen araçlar! Bir milli servet de Siirt'te: Değerleri 10 milyonun üstünde!

10.02.2022 12:43

Siirt'te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç, sahipleri tarafından alınmayı bekliyor.

Yediemin'in sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.

Aralarında milyonluk araçlar bile var! Milli servet resmen çürüyor

"BURADA BİR SERVET YATIYOR"

Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, "2008 yılından beri Siirt yediemin otoparkını işletmekteyiz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, vergilerini ödeyip, hacizlerini kaldırıp gelip araçlarını buradan alsınlar. Otoparkımızda yaklaşık 100 araç var. Bunların mali değeri 10 milyon TL'nin üzerindedir. Burada bir servet yatıyor, o da yazık günahtır. Çürümeye terk edilmiş onlarca araç. Araç sahiplerimizden tek ricamız, araçlarını gelip buradan alsınlar" dedi.

Aralarında milyonluk araçlar bile var! Milli servet resmen çürüyor
Aralarında milyonluk araçlar bile var! Milli servet resmen çürüyor
YORUMLAR (1)
500

Türk Lirası, Tragger, Milli, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yedieminlerde çürüyen araçlar! Bir milli servet de Siirt'te: Değerleri 10 milyonun üstünde! - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:04:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yedieminlerde çürüyen araçlar! Bir milli servet de Siirt'te: Değerleri 10 milyonun üstünde! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement