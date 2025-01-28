YEKA RES-2024 Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

YEKA RES-2024 Yarışmaları Tamamlandı

YEKA RES-2024 Yarışmaları Tamamlandı

Bakanlık, 1200 megavat kapasite için rüzgar enerjisi yarışmalarını başarıyla gerçekleştirdi.

28.01.2025 13:46
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 5 ayrı bölge için toplam 1200 megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları 40 şirketin katılımıyla yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA RES-2024 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi.

Edirne, Kırklareli ve Sivas'taki toplam 1200 megavat gücündeki 5 projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan ve taban fiyatlar kilovatsaat başına 3,50-5,50 sent/dolar olarak belirlendi.

Bakanlıkta yapılan YEKA RES-2024 Yarışmaları kapsamında, toplam 14 başvuruyla 410 megavat kapasite için yapılan "Edirne RES" yarışmasında 5. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 60 bin dolar katkı payıyla Enerjisa Enerji Üretim AŞ en iyi teklifi verdi.

16 başvuruyla 340 megavat kapasite için gerçekleştirilen "Balkaya RES" yarışmasında 6. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 92 bin dolar katkı payı ile en iyi teklif yine Enerjisa Enerji Üretim AŞ'den geldi.

21 başvuruyla 200 megavat kapasite için gerçekleştirilen "Serges RES" yarışmasında 8. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 140 bin dolar katkı payı ile RT Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.

Toplam 160 megavat kapasite için 23 başvuruyla gerçekleştirilen "Yellice RES" yarışmasında en iyi teklifi veren, 5. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 140 bin dolar katkı payıyla Efor Holding AŞ oldu.

YEKA RES-2024 Yarışmaları kapsamında, 90 megavat kapasite için 26 başvuruyla yapılan "Gürün RES" yarışmasında 11. turda, kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar elektrik birim fiyatı ve megavat başına 148 bin dolar katkı payıyla en iyi teklif ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim AŞ'den geldi.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kırklareli, Ekonomi, Edirne, Enerji, Güncel, Sivas, Son Dakika

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