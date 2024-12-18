Yemeksepeti, Aralık Ayında Dört Prestijli Ödül Kazandı

Ekonomi

YEMEKSEPETİ, Aralık ayında iki prestijli ödül programında toplam dört ödül kazandığını açıkladı. Food Marketing (FOMA) Ödülleri'nde 'Yemek Deneyimi Pazarlaması/Marka İş Birlikleri' kategorisinde Bronz Ödül kazanan şirket, hemen ardından Pazarlama Türkiye E-Ticaret Ödülleri'nde üç farklı kategoride ödüllere layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 11 Aralık'ta düzenlenen FOMA Ödülleri'nde, Yemeksepeti ve Paribu iş birliğinde gerçekleştirilen 'Paribu Pizza Günü kampanyası' ile Yemeksepeti, 'Yemek Deneyimi Pazarlaması/Marka İş Birlikleri' kategorisinde Bronz Ödül kazandı. Kampanya, kripto para dünyasında milat kabul edilen ve Bitcoin'in gerçek dünyada ilk defa bir alışverişte kullanılmasını simgeleyen Bitcoin Pizza Günü'nü kutlama amacını taşıyordu.

Paribu kullanıcılarına Yemeksepeti'nde geçerli 100 bin hediye pizza kuponu sunularak bu özel gün hem anlamlı bir şekilde kutlandı hem de kullanıcılar için keyifli bir deneyim yaratıldı. Kampanya süresince Yemeksepeti, günlük pizza siparişlerinde rekor kırarak etkileyici bir başarı elde etti. Bu sonuç, Yemeksepeti ve Paribu arasındaki yaratıcı iş birliğinin, kullanıcıların ilgisini ve beğenisini kazanmayı başardığını kanıtladı.

ÇEVRE DOSTU TESLİMAT PROJESİ DİKKAT ÇEKTİ

Pazarlama Türkiye tarafından 12 Aralık'ta düzenlenen E-Ticaret Ödülleri'nde jüri oylamasıyla 'Teslimatta En İyi İnovasyon' kategorisinde Altın Ödül kazanan Yemeksepeti, Yeşil Lojistik projesiyle çevreye duyduğu sorumluluğu ve sürdürülebilir lojistik anlayışını bir kez daha göstermiş oldu.

Yaya ve bisikletli kurye kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan bu proje sayesinde fosil yakıt tüketimi azalırken karbon salımı minimuma indirildi. 2023 itibarıyla toplam siparişlere aylık bazda yüzde 1,17 oranında katkı sağlayan proje, 2024 yılında bu oranı yüzde 2,61'e çıkararak etkisini daha da artırdı.

YEMEKSEPETİ UYGULAMASINA ÇİFTE ÖDÜL

E-Ticaret Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen Halk Oylaması'nda da platform 'Yılın Yemek Sipariş Uygulaması' kategorisinde Altın Ödül kazanarak kullanıcılarının favorisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Platform, "Yılın Gıda/Market Uygulaması" kategorisinde de Gümüş Ödül aldı.