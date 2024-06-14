Yemeksepeti'ne göre Türkiye'de en çok tercih edilen baklava çeşitleri - Son Dakika
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Ekonomi

Yemeksepeti'ne göre Türkiye'de en çok tercih edilen baklava çeşitleri

Yemeksepeti, Türkiye'de bayramlarla özdeşleşmiş bir tatlı olan baklavayla ilgili sipariş trendlerini açıkladı. Nisan 2023'ten bu yana platform üzerinden sipariş edilen baklava çeşitleri arasında soğuk baklava, fıstıklı baklava, cevizli baklava ve midye baklava en çok tercih edilenler oldu. Ayrıca, Yemeksepeti verilerine göre Türkiye'de tatlı kategorisinde en çok tercih edilen tatlılar arasında profiterol, kazandibi, waffle ve fırın sütlaç bulunuyor. Bölgelere göre tatlı tercihleri de çeşitlilik gösteriyor.

14.06.2024 12:51
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Yemeksepeti, Türkiye'de bayramlarla özdeşleşmiş bir tatlı olan baklavayla ilgili sipariş trendlerini açıkladı. Nisan 2023'ten bu yana platform üzerinden sipariş edilen baklava çeşitleri arasında soğuk baklava, fıstıklı baklava, cevizli baklava ve midye baklava en çok tercih edilenler oldu.

Türkiye'de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, Türkiye'nin baklava tercihlerini verilerle ortaya koydu. Nisan 2023'ten bu zamana kadar platform üzerinden farklı gramaj seçimleriyle verilen siparişlerde soğuk baklava, toplam 441 bin siparişle en çok tercih edilen baklava çeşidi olarak öne çıktı. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici bir lezzet arayanların favorisi olan soğuk baklava, tatlı severlerin gözdesi haline geldi.

Türk mutfağının klasiklerinden biri olan fıstıklı baklava ise farklı gramajlardan toplam 307 bin siparişle en çok tercih edilen ikinci baklava çeşidi oldu. Geleneksel baklava lezzetini sevenlerin tercihi Fıstıklı Baklava, bayram sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Özellikle sosyal medyada fıstıklı baklava ile karşılaştırılan cevizli baklava, farklı gramajlardan toplam 127 bin adet siparişle listenin üçüncü sırasında yer aldı. Cevizli baklavanın yoğun aroması ve çıtır çıtır yapısı, baklava severler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Özel bir lezzet arayanların tercihi olan midye baklava, platformda 49 bin defa sipariş edildi. Farklı şekli ve lezzetiyle dikkat çeken midye baklava, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Tatlı kategorisinin şampiyonu profiterol

Yemeksepeti verilerine göre, Türkiye'de tatlı kategorisinde en çok tercih edilen tatlılar arasında profiterol, kazandibi, waffle ve fırın sütlaç başı çekiyor. Nisan 2023'ten bu yana toplam 233 bin adet siparişle liderliği elinde tutan profiterol, hemen ardından 229 bin siparişle Kazandibi geliyor.

Tatlı severlerin popüler tercihlerinden waffle ise 162 bin siparişle üçüncü sırada yer alırken, 146 bin siparişle Fırın Sütlaç dördüncü sırada bulunuyor. Bu veriler, Türkiye'de tatlı çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu ve platform kullanıcılarının tatlıya olan düşkünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bölgelere göre tatlı tercihleri değişiyor

Platformun verilerine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve illerinde tatlı tercihleri de çeşitlilik gösteriyor. Marmara Bölgesi'nde Balıkesir höşmerim tatlısı ve Pazaryeri helvası gibi yerel lezzetler popülerken, İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri nevzine tatlısı ve Afyonkarahisar lokumu öne çıkıyor. Ege Bölgesi'nde ise İzmir Lokması ve Manisa mesir macunu sıkça tercih edilen tatlılar arasında yer alıyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum Kadayıf Dolması, Güneydoğu Anadolu'da ise Gaziantep Baklavası ve Şanlıurfa Şıllık Tatlısı en çok sipariş edilen tatlılar arasında bulunuyor. Bu veriler, Türkiye'nin zengin tatlı kültürünün her bölgeye özgü lezzetlerle nasıl çeşitlendiğini ve platform kullanıcılarının yerel tatlıları ne kadar sevdiğini gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cevizli, Türkiye, tat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti'ne göre Türkiye'de en çok tercih edilen baklava çeşitleri - Son Dakika

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