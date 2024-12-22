Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak

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2025'te uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, salı veya çarşamba günü yapacağı 4. toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Teklifi merak uyandıran işverenin TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenilirken, hükümetin yaklaşımı pazarlık sürecinde oldukça etkili olacak.

22.12.2024 11:26
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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ 4. TOPLANTIDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Salı veya çarşamba günü yapılacak son toplantıda, Komisyonun yeni asgari ücret rakamını belirlemesi bekleniyor.

GÖZLER İŞVERENİN TEKLİFİNDE

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi. Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.

OLASI ZAM SENARYOLARI

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

  • Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira
  • Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira
  • Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira
  • Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira
  • Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cihan Kışla:
    Allah bin belanızı versin utanmaz arlanmazlar memur maaşlarını da 4 toplantıda belirlesenize bir gecede meclisten geçirmeden! 3 0 Yanıtla
  • Fatih Deniz:
    23 bin olacak 0 0 Yanıtla
  • McA !:
    25.500 hayırlı olsun. Kiraların buyuksehirlerde 20.000 den başladığı Bi ülke de bozdur bozdur harca kalan 5.000 lirayı ( Evi kira olmayan da en fazla haftada 1 kilo fazladan et yer) 0 0 Yanıtla
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