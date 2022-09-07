Okulların açılmasına günler kala üniformalar raflarda yerini aldı - Son Dakika
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Okulların açılmasına günler kala üniformalar raflarda yerini aldı

07.09.2022 11:03
Okulların açılmasına günler kala üniformalar raflarda yerini aldı

Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala mağazalarda okul alışverişi hızlandı.

Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala mağazalarda okul alışverişi hızlandı. Öğrencilere belirli koşullarda serbest kıyafet giyme hakkı tanındığını kaydeden veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, öğrencilerin tek tip üniforma giymeye zorlanmamasını istedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 1968'den bu yana okul kıyafeti satışı yapan mağaza sahibi Suat Bakırcı, vatandaşların kıyafetlere talepleri düştüğünü ifade ederek, satışların normalinin altında seyrettiğini belirtti. Bakırcı, "Hayat şartları pahalı olduğu için elimizden geldiği kadar fiyatlarda indirim sağlıyoruz. Vatandaşı düşünme mecburiyetindeyiz. Müşteriler fiyatları gördüğünde kimi zaman tepkiyle kimi zaman da teşekkürle karşılaşıyoruz. Okula eşofmanla giden öğrenciyle üniformayla gidenin ayırt edilmesi için kıyafetler, okulun simgesinden dolayı mecbur alınması gerekiyor" dedi.

Oğlunun okul masrafını yapmak için alışverişe çıktığını söyleyen Ayşe Karadeniz ise fiyatların yüksek olduğunu ve normal koşullarda en az 2 adet elbise alması gerekirken bir tane elbise alacağını kaydetti. Karadeniz, "Şu an birer adet pantolon, tişört ve sweat alabiliyorum. Bu durum umarım en kısa zamanda düzeltilir" ifadelerini kullandı.

Veliler, öğrencilere okullarda belirli koşullarda serbest kıyafet giyme hakkı tanındığını hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrencilerin tek tip üniforma giymeye zorlanmamasını istedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Diyarbakır, Karadeniz, Yenişehir, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Okulların açılmasına günler kala üniformalar raflarda yerini aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okulların açılmasına günler kala üniformalar raflarda yerini aldı - Son Dakika
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