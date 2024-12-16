Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Kalkınmayı Hızlandıracak - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Kalkınmayı Hızlandıracak

Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Kalkınmayı Hızlandıracak

Prof. Dr. Yasemin Açık, yeni teşvik sisteminin illerin rekabetçiliğini artıracağını belirtti.

16.12.2024 11:07
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Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, teşvik sisteminin bölgesel kalkınmayı hızlandıracak, yatırımları artıracak ve illerin rekabetçiliğini güçlendirecek şekilde tasarlanmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, yatırım teşvik sisteminde köklü bir değişikliğin öngörüldüğü ve yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılması beklenen yeni modele ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sistemin, her ilin potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirten Açık, federasyon bölgesindeki iller hakkında da bilgi verdi. Elazığ ve Malatya'nın dördüncü, Tunceli'nin beşinci, Bingöl'ün ise altıncı teşvik bölgesinde yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Yasemin Açık, "Bölgemiz, gelişmişlik ve rekabetçilik düzeyi açısından Türkiye genelinde iyi bir performans göstermiyor. 2023 yılı Rekabetçilik Endeksine göre Malatya rekabetçilikte 39'uncu, Elazığ 42'nci, Tunceli 47'nci, Bingöl ise 68'inci sırada yer buluyor. Bu illerimizin bulunduğu bölgelere önemli teşvikler verilmesine rağmen yatırımlar ağırlıklı olarak İstanbul'un da yer aldığı birinci bölgeye yapılıyor. Hiç şüphesiz bunda lojistik, nitelikli insan kaynağı gibi önemli faktörler etkili. Ancak ülkemizin kalkınması, tüm illerimizin rekabetçilikte yarışır hale gelmesi ile mümkün olur. Yeni teşvik sistemi de yatırımların artmasını, illerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelmesini sağlamalıdır. Kalkınma ve rekabetçilik ancak bu tür bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacaktır" dedi.

"Teşviklerin kapsamlı bir çerçeveye oturtulması gerekiyor"

İllerin gelişimini sürdürülebilir kılmak için teşviklerin daha kapsamlı bir çerçeveye oturtulması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Açık şöyle devam etti:

"Her ilimizin kendine özgü bir potansiyeli var. Elazığ ve Malatya sanayi ve tarımda güçlü bir temel sunuyor. Tunceli'nin tarım-hayvancılığın yanı sıra balıkçılık, arıcılık ve turizmde ciddi bir potansiyeli bulunuyor. Altıncı bölgede yer alan Bingöl ise özellikle son yıllarda yapılan sanayi yatırımlarıyla önemli bir hamle gerçekleştirdi. Ancak bu süreçte sektörlere yönelik desteklerin yanı sıra lojistik altyapının güçlendirilmesi ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi gibi unsurlar da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda FIRATSİFED bölgesinin yenilenebilir enerji potansiyeli de dikkate alınmalıdır. Çünkü yenilenebilir enerji yatırımları, ekonomik büyümenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliği de desteklemektedir."

Prof. Dr. Yasemin Açık, FIRATSİFED olarak yeni teşvik sisteminin planlanması ve uygulanması sürecine katkı sunmaya hazır olduklarını kaydederek, "İllerimizin kalkınmasını hızlandıracak, sosyo-ekonomik dengeleri güçlendirecek ve rekabetçiliği artıracak her adımı destekliyoruz. Çözüm odaklı bir yaklaşımla bölgesel kalkınma hedeflerine ulaşmak için her türlü iş birliğine açığız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Teşvik Sistemi Bölgesel Kalkınmayı Hızlandıracak - Son Dakika

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