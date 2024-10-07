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Ekonomi

3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği çerçevesinde Antalya, Muş ve Van'da toplam 12 yeni enerji kaynağı alanı belirledi. İlgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

07.10.2024 09:16  Güncelleme: 09:19
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında, 3 şehirde toplam 12 yeni YEKA (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları) belirledi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 3'ü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi, 3'ü Muş'un Merkez, Bulanık, Korkut ilçeleri ve 6'sı da Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde olmak üzere toplam 12 yeni YEKA, Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında ilan edildi. İlanda, söz konusu alanların sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Günümüzde küresel enerjinin yüzde 80'i fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaları Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal, Hidrolik, Hidrojen ve Okyanus Enerjisi (Dalga ve Gel-Git) olarak sıralanabilir. Güneş, su, rüzgar,dalga gibi kendileri bitmeden diğer enerji kaynaklarının üretiminde kullanılan kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları diyebiliriz basitçe. Yenilenebilir enerji kaynakları doğal kaynaklardan sağlanır ve sürdürülebilirliği mümkün olan enerjilerdir. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynakları gibi zamanla bitmez, tükenmez. Kömür, petrol, doğalgaz gibi kaynaklarımız yenilenemez enerjilere örnektirler.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI:

Temel yenilenebilir enerji kaynakları sınıfları aşağıdaki gibidir. Aşağıda her bir kaynak için detay bilgi bulabilirsiniz.

Güneş Enerjisi

Rüzgar Enerjisi

Biyokütle Enerjisi

Jeotermal Enerji

Hidroelektrik Enerji

Hidrojen Enerjisi

Dalga Enerjisi

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi - Son Dakika

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