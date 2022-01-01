Üye Girişi
Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar! - Son Dakika

Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!

01.01.2022 00:33

Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi. Kademeli tarife sistemine geçilen elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Doğal gazda ise konutlarda kullanılana yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanana yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Türkiye, 2022'ye elektrik ve doğal gaz için yapılan yeni zamlarla girdi. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçilirken, elektrik faturalarının iki tarifeye ayrıldığı sistemde, fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Öte yandan doğal gazda ise konutlarda kullanılan yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı.

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

DOĞAL GAZDA YENİ TARİFE

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

"TÜKETİCİLERİMİZE ASGARİ DÜZEYDE YANSITILMIŞTIR"

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına geçildiği belirtilerek, "Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur" denildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Gelinen noktada enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Elektrik ve doğal gaza yeni yıl zammı! İşte yeni fiyatlar
YORUMLAR
500

Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar! - Son Dakika Ekonomi


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:41:55. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement