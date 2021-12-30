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Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme - Son Dakika

Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme

30.12.2021 15:09

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde, içme suyu isale hattı ikmali inşaatında yüzde 75'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde, içme suyu isale hattı ikmali inşaatında yüzde 75'lik fiziki gerçekleşme sağlandı.

AA muhabirinin DSİ 26. Bölge Müdürlüğünde aldığı bilgiye göre, yeni Yusufeli ilçesi içme suyu isale hattı ikmali inşaatında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Projesi kapsamında Tekkale köyü yaylasında 1365 metre kotunda yapılacak regülatör ile Tekkale Deresi'nden içme suyu temin edilecek.

Regülatörden 250 milimetre çapında ve 9 bin 500 metre uzunluğundaki çelik boru ana isale hattıyla alınacak içme suyu, yeni ilçe merkezinin hemen üzerinde yapılmakta olan 5 bin 500 metreküp kapasiteli arıtma tesisine getirilecek.

Su, arıtma tesisinden sonra 160 milimetre çapında çelik borularla 4 bin 500 metre uzunluğundaki şebeke hatlarıyla kullanıma sunulacak.

Ana isale hattı güzergahında, 196 metreliik tünelin kazısı tamamlandı, 1400 metre uzunluğundaki tünelde ise 760 metre ilerleme sağlandı. 1500 metreküplük su deposu inşaatında, mekanik işler hariç sona gelindi. 500 metreküplük 2 su deposu inşaatı ise aralıksız devam ediyor.

Yüzde 75 oranında fiziki gerçekleşme sağlanan proje ile yeni Yusufeli ilçe merkezinin yıllık 1,33 milyon metreküp olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak.

Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme
Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme
Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme
Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme

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Yusufeli Barajı, Yusufeli, Artvin, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni Yusufeli içme suyu isale hattı ikmali işinde yüzde 75 fiziki gerçekleşme - Son Dakika
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