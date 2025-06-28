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Yenilenebilir Enerji Reform Paketi Mecliste

Yenilenebilir Enerji Reform Paketi Mecliste
28.06.2025 18:59
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Bakan Bayraktar, izin süreçlerini hızlandıracak reform paketinin bu hafta mecliste yasalaşacağını duyurdu.

İstanbul'da düzenlenen SDN Tech Expo'ya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu hafta meclisimizin gündemine getirdiğimiz genel kurulun gündemine gelen bir reform paketi var. Bunu aslında ben bakan olduğum ilk dönemde söyledim. İzin süreçlerini rüzgarda ve güneşte özellikle ve madenlerde de ama bugün konumuz yenilenebilir, buralarda hızlandıracak belki 40, 45, 48 ayları bulan daha yatırıma başlamadan önceki izin süreçlerinden bahsediyorum. O süreleri kısaltacak bir reform paketi inşallah bu hafta mecliste yasalaşacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen SDN Tech Expo'ya katıldı. Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen fuarda teknoloji öncüleri ve profesyonelleri bir araya geldi. Aircar'dan köpek robotlarına, yeni nesil bilgisayarlardan dijital fotoğraf makinalarına birçok alanda teknolojik ürün tanıtıldı. Panel'e geçmeden stantları gezen Bakan Bayraktar, Uluslararası uzay (ınternational space station) deneyimledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji özellikle rüzgar ve güneşte son 15 yılda yaklaşık 33, 34 bin megavatları bulan kurulu bir güce geldi Türkiye. Yani neredeyse sıfırdan bu sektör geliştikçe dünyada ve Türkiye'de bu noktaya geldik. Ama biz Ekim ayından sonra Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'da Bakü'de iklim konferansında Türkiye'nin hedeflerini dünyaya ilan etti. Şu anda içinde bulunduğumuz yıl 2025. Bundan 10 yıl sonra diyelim 2035 yılında Türkiye bu 33 bin megavatı 120 bin megavata taşıyacak. Hedefimiz bu. Yani neredeyse o gün ilan ettiğimiz 30 bin megavat vardı. 90 bin megavat, 10 yılda biz yeni kurulu güç güneşte ve rüzgarda yapacağız. Yani bu ne demek. Bizim her yıl 8, 9 bin megavat yeni kurulu güç yapmamız demek" dedi.

Bakan Bayraktar, "Şimdi bu hafta meclisimizin gündemine getirdiğimiz genel kurulun gündemine gelen bir reform paketi var. Bunu aslında ben bakan olduğum ilk dönemde söyledim. İzin süreçlerini rüzgarda ve güneşte özellikle ve madenlerde de ama bugün konumuz yenilenebilir. Buralarda hızlandıracak belki 40, 45, 48 ayları bulan daha yatırıma başlamadan önceki izin süreçlerinden bahsediyorum. O süreleri kısaltacak bir reform paketi inşallah bu hafta mecliste yasalaşacak. Dolayısıyla bu aslında bahsettiğimiz finanslanma da ilgili. Yani izin süreci hızlı olursa finansmanın da buraya gelmesi daha hızlı olacak. Ondan sonra bu yatırımları, bahsettiğimiz 8, 9 bin megavatı biz her yıl yapacağız" şeklinde konuştu.

'BÜYÜK PROJELER OLACAK'

Bakan Bayraktar, "Özellikle çatı uygulamaları bizim için önemli. Çünkü çatıda üretmek demek aslında hemen o çatının altında tüketmek demek. Yani onun için onlarca kilometrelik iletim hatlarına ihtiyacımız yok. Elektrikteki kayıplar oluşmayacak. Dolayısıyla böyle bir şeyle inşallah çatıda kendi yerinde tüketim bir destekleyecek bir modeli, izin süreçlerini de hızlandıracak şekilde geliştirmek istiyoruz. Yani büyük projeler olacak. Uluslararası projeler olacak ve böyle küçük çatı uygulamalar olacak. Hem evler için hem de OSB'ler, sanayiler için bu alanı da inşallah genişleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Alparslan Bayraktar, Teknoloji, Politika, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir Enerji Reform Paketi Mecliste - Son Dakika

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