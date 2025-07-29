Yerel Kalkınma Programı İle 81 İl İçin Yatırım Öncelikleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Yerel Kalkınma Programı İle 81 İl İçin Yatırım Öncelikleri Belirlendi

Yerel Kalkınma Programı İle 81 İl İçin Yatırım Öncelikleri Belirlendi
29.07.2025 13:17
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Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, Türkiye'nin 81 ilinde ekonomik dinamikleri harekete geçirecek.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı; illerin kendi ekonomik dinamikleri ile kalkınmasını esas alan, yerinde üretim ve istihdamı artırmayı amaçlayan bir yaklaşım sunuyor. Böylece hem bölgesel eşitsizliklerin azaltılması hem de Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır programın ilanıyla birlikte yaptığı açıklamada; "Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attık. 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla #YerelKalkınmaHamlesi Teşvik Programını uygulamaya alıyoruz. Resmi Gazetede yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekün bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Kalkınma Ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz programımızla, şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak" dedi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile, yerel potansiyelin ekonomiye kazandırılması, yüksek katma değerli üretimin teşvik edilmesi, istihdamın artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Program, illerin kendi dinamikleriyle kalkınmasını esas alırken, sürdürülebilir büyüme ve bölgesel eşitlik politikalarına da katkı sunacak.

Kayseri, Sivas ve Yozgat'ın yatırım alanları belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı; Türkiye genelindeki 81 il için özel olarak belirlenen yatırım önceliklerini duyurdu. Programın usul ve esaslarını belirleyen tebliğ, 9 Temmuz 2025 tarihli ve 32566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Program, iller arası gelişmişlik farklarını azaltmak, yerel potansiyelleri ekonomiye kazandırmak ve yüksek katma değerli üretimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi. Her il için 4 sektörel başlık altında yatırım öncelikleri belirlendi. Kayseri, Sivas ve Yozgat için bu kapsamda illerin sahip olduğu üretim kabiliyetleri, insan kaynağı, altyapı ve potansiyel yatırım alanları dikkate alınarak belirlenen konular şu şekilde açıklandı;

Kayseri için belirlenen 4 yatırım konusu:

Elektrikli Ev Aletlerinde veya Ölçüm Cihazlarında Kullanılan Yüksek Katma Değerli Ürünlerin İmalatı (Sensörler, mikro denetleyiciler, led ekranlar, elektronik pasif bileşenler vb.), Sivil Havacılık Ürünleri İmalatı (İnsansız hava aracı ve eğitim uçağı iniş takımı aksam ve parçaları vb.), Enerji Depolama Sistemleri Üretim Tesisi (Prizmatik pil vb.), Mobilya Sektöründe İleri-Geri Bağlantılı Katma Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi (TDI, fermuar, teknik tekstil, nitelikli bağlantı elamanları vb.).

Sivas için belirlenen 4 yatırım konusu:

Havacılık Raylı Sistemler ve Otomotiv Endüstrileri İçin Mekanik Bağlantı Elemanları İmalatı (Elektromanyetik olmayan kaplin, kaplin türevleri vb.), Ulaşım Araçlarında Kullanılan Elektriksel ve Diğer Ara Bağlantı Sistemleri/ Ekipmanları İmalatı (Kablo bağlantı elemanları vb.), Alçı Plaka Üretimi. Optik Ürünler İmalatı.

Yozgat için belirlenen 4 yatırım konusu:

Paketlenmiş Hazır Gıda Üretim Tesisi (Savunma sanayine yönelik gıda üretimi, hazır yemek kiti vb.), Bakliyat Ürünlerinden Katma Değerli Hazır Gıda Üretimi (Baklagil unu, nohut kabuğu, nohut cipsi, nohut protein tozu, baklagil ekmeği, baklagil bulguru, baklagil keki, baklagil krakerleri, baklagil makarnası, baklagil sütü, baklagil konservesi, nohut pufu, humus, baklagil barı, kraker vb.), Tarım ve Bahçecilik Makinalarının Aksam ve Parçaları İmalatı (Pulluk, kültivatör, gübre dağıtım makineleri vb.), Asgari 1.000 Büyükbaş Kapasiteli Entegre Besi ve Et Ürünleri İşleme Tesisi.

Yatırımcılar, başvurularını 1 Ağustos - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet portalı olan yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular önce ilgili kalkınma ajansları tarafından teknik açıdan değerlendirilerek yönetim kurulunca onaylanmasın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Değerlendirme Komitesi tarafından nihai değerlendirme yapılacak. Destek almaya hak kazanan projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecek ve ilgili yatırımlar KDV İstisnası, Nakit Desteği, Kredi Desteği, Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Vergi İndirimi ile desteklenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, kayseri, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerel Kalkınma Programı İle 81 İl İçin Yatırım Öncelikleri Belirlendi - Son Dakika

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