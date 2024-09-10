Deprem Bölgesinde Dönüşüm Yavaşlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem Bölgesinde Dönüşüm Yavaşlıyor

Deprem Bölgesinde Dönüşüm Yavaşlıyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremin üzerinden 19 ay geçmesine rağmen yerinde dönüşüm çalışmalarının beklenilen hıza ulaşamadığını belirtti. Sadıkoğlu, inşaat işlerindeki yüksek KDV oranının maliyetleri artırdığını ve yerinde dönüşüm süreçlerinin hızlanması için inşaat işlerinin vergi, resim ve harçtan muaf tutulması gerektiğini söyledi.

10.09.2024 13:49
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Depremin üzerinden 19 ay geçmesine rağmen yerinde dönüşüm çalışmalarının beklenilen hıza ulaşamadığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yerinde dönüşüm kapsamındaki inşaat işlerindeki yüzde 20 KDV oranı maliyetleri çok artırarak vatandaşı zorluyor. Yerinde dönüşüm süreçlerinin daha da hızlanması için inşaat işleri KDV başta olmak üzere her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutulmalıdır. Bu nedenle deprem yaşamış şehirlerimiz 6306 sayılı kanun kapsamında Afet Bölgesi olarak ilan edilmelidir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 15 milyona yakın nüfusun yaşadığı 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçti. Depremden en çok etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta imar ve inşa çalışmaları sürüyor. Yerinde dönüşüm çalışmalarının beklenilen hıza ulaşamadığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerinde dönüşümün teşvik edici bir hal alması için deprem bölgesinin 6306 sayılı kanun kapsamında afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

Yerinde dönüşüm kapsamındaki inşaat işlerinde yaşanan bürokratik zorluklar ve yüzde 20 KDV oranının maliyetleri arttırması vatandaşı zora soktuğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçti. Adeta şantiyeye dönen şehrimiz Malatya'da yıkımlar devam ediyor. Diğer illerde de benzer durumlar olduğu bilgisini alıyoruz. Resmi rakamlara göre şehrimizden 112 bin kişi başka şehirlere göç etmiş. Nüfus kaydı Malatya'da olan ancak yaşamını başka şehirlerde sürdürenleri de düşündüğümüzde bu sayı 200 bini geçiyor. Gidenlerin geri gelmesini sağlamak için inşaat çalışmalarının hızlanması gerekiyor. Özellikle yerinde dönüşüm çalışmaları beklenilen hıza ulaşamadı. Devlete yük olmak istemeyen yüzbinlerce depremzede vatandaşımız bir an evvel evini inşa ettirmek ve yaşamına burada devam etmek istiyor. Yerinde dönüşüm için verilen 1 milyon 500 bin TL hibe ve kredi miktarının yetersizliğiyle birlikte artan inşaat maliyetleri süreci yavaşlatıyor. Ayrıca yerinde dönüşüm kapsamındaki inşaat işlerindeki yüzde 20 KDV oranı maliyetleri çok artırarak vatandaşı zorladığı da ortada. Yerinde dönüşüm süreçlerinin daha da hızlanması için inşaat işlerinin KDV başta olmak üzere her türlü vergi resim ve harçtan muaf tutulması şarttır. Bu nedenle deprem yaşamış şehirlerimizin bir an önce normal yaşama dönebilmesi için 6306 sayılı kanun kapsamında Afet Bölgesi olarak ilan edilmelidir. Özellikle uygulamanın yerinde dönüşüm kapsamında taşınmaz maliklerince kendileri tarafından yapılacak olan yeni inşaatların yanı sıra ticari alanların da dahil edilerek genişletilmesi elzemdir. Talep yazımızı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderdik. Takipçisi olacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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