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Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi - Son Dakika

Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi

29.12.2021 10:29

Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi SYS Genel Müdürü Aral: "Yerli ve milli uçaksavarımızla daha yüksek kalibrelere ulaşacağız" CANiK şampiyonluk ve gururlarla dolu bir yılı geride bıraktı Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, 2021'de ihracatta sınırları...

Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi

SYS Genel Müdürü Aral: "Yerli ve milli uçaksavarımızla daha yüksek kalibrelere ulaşacağız"

CANiK şampiyonluk ve gururlarla dolu bir yılı geride bıraktı

SAMSUN - Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, 2021'de ihracatta sınırları aşan yaklaşımına üst düzey bir boyut kazandırdı.

İhracatta sergiledikleri üstün başarılarla gururlarla dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını vurgulayan Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, "Yerli ve milli uçaksavar üretimimizle ihracatta yeni bir açılım dönemi başlattık. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından, namlulu silahlar kategorisinde ihracat şampiyonu ilan edildik. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı'nda 600 basamak birden atlayarak 368'inciliğe yükseldik. Aralık ayı itibarıyla ihracatta yüzde 50 artış yakalamış durumdayız. İhracatta 100 milyon doları aşmaya koşuyoruz. 2022'de Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle bu rakamı 125 milyon dolar seviyesine ulaştıracağız. Yerli ve milli uçaksavarımızla daha yüksek kalibrelere ulaşacağız" dedi.

Savunma sanayide üretiminin yüzde 95'ini 68 ülkeye ihraç ederek dünya endüstri devleri arasında Türkiye'yi temsil eden CANiK, ihracatta başarılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Geliştirdiği, Türkiye'nin yerli ve milli uçaksavarı ile ihracatta yeni bir açılım dönemi başlatan CANiK, 2021'de Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından, namlulu silahlar kategorisinde ihracat şampiyonu ilan edildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk Bin İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı"nda 600 basamak birden atlayarak 368'inciliğe yükseldi. 2020'de tüm sektörler ve ihracatçılar arasında en hızlı büyüyen 3'üncü şirket olmayı başaran şirket, 23 yılda elde ettiği sayısız başarıların arasına ihracat şampiyonluğu unvanını da ekleyerek gücüne güç kattı. Yerli ve milli uçaksavarı M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfek ile ihracat yolculuğunu hızlandırarak savunma sanayinin Ar-Ge ve inovasyonda ulaştığı son noktayı dünyada temsil etti. Alanında tüm dünyadan Amerika'ya ihracatta 3'üncü en büyük şirket olan CANiK, ihracatta farklı pazarlara da ulaşarak global adımlarını hızlandırdı.

Dünyada bu silahı üreten 5'inci şirket

Türk savunma sanayiinin üretimin yanı sıra Ar-Ge ve inovasyondaki gücüyle de dünyanın dev endüstrilerine meydan okuduğunu kaydeden Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü C. Utku Aral, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "23 yılda çizdiğimiz gururlarla dolu başarı hikayemizi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla her geçen gün pekiştiriyoruz. Yılda yaklaşık 450 bin adet tabancaya ilaveten geliştirdiğimiz yüzde yüz yerli ve milli uçaksavarımız ile dünya endüstri devleri arasında ülkemizi temsil ediyoruz. Yerli ve milli uçaksavarımız M2 QCB 12,7 milimetre ağır makineli tüfek, ihracat faaliyetlerimizde kaldıraç etkisi oluşturdu. İlk olarak IDEF'21'de tanıtımını yaptığımız yerli ve milli uçaksavarımıza, dünya genelinden yoğun talep oluştu. Afrika, Asya ve Orta Doğu coğrafyasından bin 200 adedin üzerinde siparişimizi aldık. Filipinler'den Peru ve Türk cumhuriyetlerine kadar 850 adetlik bir kontratımız var. Orta Doğu ve Asya'da büyük çaplı proje görüşmelerimiz sürüyor. Yerli ve milli uçaksavarımız Kuveyt ve Azerbaycan'da kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin en büyük askeri kara araçları üreticisi firmaları ile kontratlarımız var. Tüm bu talepler göz önünde bulundurulduğunda yıllık üretim kapasitemizi neredeyse tamamını doldurmuş durumdayız. Dünyada bu silahı üreten 5'inci şirket konumundayız. Bu konumumuzla Türkiye'nin adını dünyada ilk sıralara yazdırdık. Çok yakında Irak ve Nijerya'ya sevkiyatlara başlayacağız. Her sevkiyatımız bizim için ayrı bir gurur kaynağı. 2021, 23 yıllık başarı hikayemizin bir dönüm noktası oldu."

Daha yüksek kalibrelerde yeni versiyonlarını geliştirecek

Yerli ve milli uçaksavarda daha yüksek kalibrelere ulaşmak için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden C. Utku Aral, "Şu an 12,7 milimetrenin üzerinde olan ve top statüsünde tanımladığımız daha büyük kalibreler için Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarımız sürüyor. 12,7 milimetre uçaksavarımızın 600 ve 850 atım hızına sahip versiyonlarından sonra bin 100 ve bin 300 atım versiyonunu da önümüzdeki yıl sergileyeceğiz. Uçaksavarın, özel operasyon birimlerinin beraberlerinde paraşütle atlayıp görev icra edecek kadar ağırlığı düşürülmüş ve aksesuarlarla desteklenmiş yeni versiyonları üzerine de çalışıyoruz" diye konuştu.

5 yılda üretimini tek çatı altında buluşturacak

Savunma sanayi sektörü için sürekli üreten ve yatırım yapan bir şirket olarak pandemi döneminde de yatırımları ve buna bağlı olarak istihdamı artırmayı başardıklarını vurgulayan Aral, 2022'de mevcut yatırımlarımıza yenilerini ekleyerek savunma sanayinin ihracat faaliyetlerine nitelikli bir değer kazandırmayı, istihdamını artırmayı ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdüreceklerini belirtti. Aral, yatırım hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

"CANiK USA, uzun vadeli yatırımlarımızdan birini oluşturuyor. Miami'deki tesisimizdeki yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırımlarımızı 2022'de tamamlayarak ABD üretim kapasitemizi 250 bin adede ulaştıracağız ve böylelikle Türkiye'deki 450 bin adet kapasite ile birlikte toplamda 700 bin adet kapasiteye ulaşmış olacağız. Buna ilave olarak 13 milyon dolarlık akademi yatırımımızı da 2 yıl içinde olgunlaştıracağız. Önümüzdeki 5 yıl içinde tamamlayacağımız büyük ölçekli yatırımımızla tüm tesislerimizi aynı çatı altında buluşturarak birimler arası entegrasyonu tamamlayıp, daha verimli bir üretim gücüne kavuşmayı hedefliyoruz."

Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi
Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi
Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Silah, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli uçaksavardan ihracatta kaldıraç etkisi - Son Dakika Ekonomi


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