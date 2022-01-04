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Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü'sünde bekletilen araçlardan ücret alınmıyor! - Son Dakika

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü'sünde bekletilen araçlardan ücret alınmıyor!

04.01.2022 16:17

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., 31 Aralık tarihinde Osmangazi Köprüsü'nün geçişini kapatarak yeni zamlı tarife için vatandaşları beklettiğine yönelik ortaya atılan iddialara cevap verdi. Mağduriyetin teknik aksaklıktan kaynaklandığını belirten şirket, 23.50 ila 00.30 saatleri arasında köprüden geçen araçlardan ücret alınmayacağını duyurdu.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., 31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprüsü'nden geçecek vatandaşlardan yeni zamlı tarifeyle ücret alabilmek için yolcuları beklettiği yönünde çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı. Oluşan mağduriyetin teknik aksaklıklar nedeniyle yaşandığını, 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamının şirket tarafından ödeneceği bildirildi.

"SİSTEMSEL ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar nedeniyle sürücülerimize kısa sürede olsa bir mağduriyet yaşattık. 23.50-00.30 saatler arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafımızdan ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. olarak gerekli tüm sistemsel iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz." denildi.

Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü'sünde bekletilen araçlardan ücret alınmayacak
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TEM Otoyolu, Osmangazi, Yatırım, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü'sünde bekletilen araçlardan ücret alınmıyor! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprü'sünde bekletilen araçlardan ücret alınmıyor! - Son Dakika
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