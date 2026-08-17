Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar - Son Dakika
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Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar
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Ordu'da fındık hasadının başlamasıyla birlikte üreticilerin harmandaki yoğun mesaisi sürerken, fındığı kabuğundan ayıran patozcular da sezonu açtı. Geçen yıl saatlik 4 bin 500 TL olan patoz ücreti bu sezon 6 bin TL olarak belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde resmi olarak 10 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Türkiye'de en fazla üretiminin yapıldığı ve hasadı devam eden fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için kullandığı patozların mesaisi ise yoğunlaştı.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA 50 GÜN ÇALIŞILIYOR, SAATLİK ÜCRETİ 6 BİN TL

Gece-gündüz zor çalışma şartları olan ve her yıl ortalama 50 gün, iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren ve diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için mesai yoğun bir şekilde sürüyor. Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen yıl 4 bin 500 TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 6 bin TL olarak belirledi.

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

"BU SENE FINDIK GÜZEL"

Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, "2026 yılı fındık sezonumuz başladı, işlerimiz çok yoğun. Harmanlar güzel, Allah'a çok şükür fındık bu sene bol. Zorlu, 7 gün 24 saat çalışıp hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu sene Ordu çevresinde patoz saati 6 bin lira. Mazot fiyatları biraz daha düşük olsa memnun olurduk ama buna da şükür. Eve gitmeden gece-gündüz makinenin başındayız. Bu iş bizde dededen bu yana devam ediyor. Biz sezonumuzda sahil kesim bitince yükseklere çıkıyoruz, toplamda da 45-55 gün boyunca hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

"ALLAH NE VERDİYSE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ağabeyinin, hasadı tamamlanan fındığını patoz işlemine başlattıklarını söyleyen Ümit Demirel, "Allah ne verdiyse şükürler olsun. Hasat güzel gidiyor, Allah güle güle ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" ifadelerine yer verdi. 

Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar

Ekonomi, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın sadece 50 günü çalışıp, saatte 6 bin lira kazanıyorlar - Son Dakika

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