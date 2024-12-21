Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinin son gününde ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enflasyon oranında düşüş sürecinin başladığını belirten Yılmaz, ''Gelecek sene bu zamanlar artık 20 küsurlu bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Elbette, yine gündemimizde olacak ama bugünkü kadar artık enflasyonu konuşmayacağız'' ifadelerini kullandı.

21.12.2024 06:48  Güncelleme: 08:16
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Yüksek enflasyon vatandaşa zor zamanlar yaşatırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan pozitif açıklamalar geldi. Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

"DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜK"

Türkiye'nin büyümesini devam ettirdiğini ve 2002-2023 döneminde ortalama yıllık yüzde 5,4 civarında büyüdüğünü, aynı dönemde dünyadaki ortalama yıllık büyümenin yüzde 3,6 olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yaklaşık 1,8 puan dünya ortalamasının üstünde büyümüşüz. Büyük bir başarı. Geçmişle de mukayese etseniz, dünyayla da mukayese etseniz Türkiye ekonomisi daha fazla büyümüş." dedi.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERLE ARADAKİ FARKI ÖNEMLİ ORANDA KAPATTIK"

Cumhuriyet tarihi boyunca bakıldığında ise büyümenin yıllık ortalama yüzde 4,5 olduğunu kaydeden Yılmaz, "büyüme" konusundaki eleştirilere değindi. Yılmaz, "La ne olacak, 0,9 bir büyüme kaydetmişsiniz geçmişle" yönündeki eleştiriyi anımsatarak, "O '0,9' dediğiniz yıllık büyümenin bu yıl itibarıyla oluşturduğu fark 211 milyar dolar." dedi. İstikrarlı büyümenin önemine işaret eden Yılmaz, "Bunu hiç küçümsemeyin. Yıllık artışlar, oranlardaki küçük farklar bile uzun vadede çok büyük farklılıklar oluşturabiliyor. İşte, bu sayededir ki Türkiye gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı da oldukça önemli oranda kapatmıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, 17 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜYOR"

Yılmaz, 2024 yılında da istikrar içinde büyümeyi devam ettirdiklerini belirterek, "Bir taraftan bir istikrar programı uyguluyoruz, fiyat istikrarını sağlamaya çalışıyoruz, bir yandan da büyümemizi dengeli bir şekilde, kaliteli bir şekilde sürdürme çabası içindeyiz." dedi. Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde yüzde 5,1 büyüdükten sonra, bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydettiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: "Bu yıl da büyümeye devam ettik. 14 yıldır aralıksız bir şekilde Türkiye ekonomisi büyüyor ve 2024'ü de yıl sonu itibarıyla yüzde 3,5'ler civarında, o seviyeye yakın bir şekilde tamamlamayı öngörüyoruz. Üçüncü çeyrekteki büyümemiz ise yüzde 2,1 oranında. Bu da 17 çeyrektir kesintisiz büyümeyi ifade ediyor ve biz önümüzdeki süreçte istikrar içinde büyümeye devam edeceğiz."

"GELECEK SENE BUGÜNKÜ KADAR ENFLASYONU KONUŞMAYACAĞIZ"

Hazirandan itibaren dezenflasyon sürecinin başladığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi: "Enflasyon oranında düşüş süreci başladı. Bugüne kadar, kasım ayına kadar 28 puan enflasyon oranında bir düşüş var. İşte, bu dezenflasyon dediğimiz sürecin getirisi. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyoruz ve inşallah gelecek sene bu zamanlar artık 20 küsurlu bir enflasyondan bahsediyor olacağız. Elbette, yine gündemimizde olacak ama bugünkü kadar artık enflasyonu konuşmayacağız, başka meseleleri konuşacağız. Daha sonraki yıllarda ise 2026-2027 perspektifinde ülkemizi yeniden tek haneli enflasyonlara kavuşturacağız, bunda kararlıyız, bunu adım adım hayata geçireceğiz."

Yılmaz \'\'Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız\'\' diyerek tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cevdet Yılmaz, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz ''Bugünkü kadar enflasyonu konuşmayacağız'' diyerek tarih verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Mehmet Kan:
    anlat anlat heyecanlı oluyor 29 3 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    konuşacağız hemde çoook konuşacağız... daha dövizi, adaleti, terörü, eğitimi, sağlığı, kiraları .....konuşacağız. bitmez benim babam bittttmeeeezzzz 24 2 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    yaşlı başlı adamlar başta baştaki olmak üzere senelerdir yalan söylemekten hiç utanmıyorlar ne kadar ayıp 22 2 Yanıtla
  • Muhammet Hayri:
    Sürekli yalanlar. Kim inanır bu yalanlara. Resmen bizimle alay editorlar 17 1 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    Emekli bitmiş perişan hala bunlar uçuyoruz diyor dogrukendileri uçuyor neyse ilk secimde gideceksiniz akp mhp emekli dusmanlarl 16 2 Yanıtla
  • McA !:
    Aynı rüyayı sürekli görmek ya şizofreni belirtisidir yada yalanına kendini inandırmış ben inanıyorsam herkes inanacak diyen padişah ın söylemi dir. 15 1 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    2018 den beri Nisan marttan iyi olacak Mayıs Nisan dan iyi olacak enflasyonu gundemimizden cikaraccagiz diyorsunuz ama 6 yıldır dahada yükseliyor. düşmesi için kesenin ağzını biraz sikmaniz gerekiyor. acaba yapabiliyormusunuz 15 1 Yanıtla
  • yücel bozdemir:
    bu ülke ekonomisi büyüyor yalanlarindan bıktı millet. zengin zenginlesiyor. orta ve alt gelir grubu yoksulluk sınırının altına düştü. 14 1 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    yalan dolan hep hikaye 10 1 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    AT CEVDET AAT ! KALEDE MUSLERA VAR. KUR" AN DA BİR AYET VARDIR. EMROLONDUĞUN ÜZERE DOSDOĞRU OL. BUNLAR DA YALANCI IN HAMİSİ OLDULAR. 8 1 Yanıtla
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