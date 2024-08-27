YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yurt Kapasitesi Yetersiz - Son Dakika
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Ekonomi

YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yurt Kapasitesi Yetersiz

YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yurt Kapasitesi Yetersiz

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldığını ve yurt kapasitesinin yetersiz olduğunu belirtti.

27.08.2024 14:09
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı. Kayıtlar tamamlanırken, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurular da önceki gün sona erdi. 81 ilde bakanlığa bağlı 850 yurt binasında, 962 bin kapasite bulunuyor" dedi.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme yapıldı. Kayıtlar tamamlanırken, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurular da önceki gün sona erdi. 81 ilde bakanlığa bağlı 850 yurt binasında, 962 bin kapasite bulunuyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı " Türkiye'de önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yaklaşık 7 milyon öğrencimiz eğitim görüyor. Bu öğrencilerden yarıya yakını ise başka bir ilde eğitim görüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu kapasitemiz 962 bin seviyesinde iken, özel yurtlardaki kapasiteler ise bunun yarısı oranında olduğunu değerlendiriyoruz. Bu kapsamda Eylül ayı itibarı ile öğrencilerin barınma telaşı başlayacak. Yeterli konut arzının olmadığı, kiralık daire bulunamayan şehirlerimizde, aileler için en büyük yük kira olacak" dedi.

"Yüksek kiralar öğrencileri ve aileleri zorlayacak"

2024 yılının ikinci çeyreğindeki yapı izin istatistiklerine de değinen Özelmacıklı "Konut arzının yavaşladığı bir dönem içindeyiz. Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 30,9 azalırken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 14,7 azaldı. Bu kapsamda deprem sonrası yeni konutlara olan talep, kentsel dönüşüm nedeniyle artan kiralık konut ihtiyacı arzı gittikçe de sınırlı hale getiriyor. Evlenme ve boşanma sayılarındaki artışlar ve tayinler sonrasında öğrenciler için kiralık daire bulunamaz duruma geldi. Bu nedenle kendi şehirleri dışında öğrenim görecek birçok öğrenci için barınma en önemli sorun haline gelecek. Hatta bazı veliler kiralık daire bulunmaması nedeniyle, satılık daire almayı düşünüyor. Bu durum hem yüksek kira ödememesine hem de yatırım olarak görülüyor" dedi.

"Kira yerine alım fırsatı değerlendirilebilir"

İmkanı olan aileler için çocukları için kiralama yerine bu dönem için konut satın alınmasını tavsiye eden Özelmacıklı "Amortisman süresi, satın alınan bir konutun, kira geliriyle, kendi fiyatını ne kadar sürede çıkaracağını ifade eder. Birçok şehirlerimizde 2 yıl öncesinde 25 yıla dayanan konutta amortisman süreleri 17 yıla kadar gerilemiş durumda. Bazı illerimizde kira fiyatlarına baktığımızda İstanbul'da m2 değerleri 230 TL'den başlarken, İzmir'de 210 TL, Ankara'da ise 175 TL seviyesinde. Yükseköğretimde en fazla öğrenci nüfusu olan Eskişehir'de ise 160 TL seviyesinde" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Yurt Kapasitesi Yetersiz - Son Dakika

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