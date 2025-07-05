Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki (K117 Köprüsü ile U40 Üstgeçidi bölgesi) yol bakım ve onarımı çalışması sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde devam eden köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Beypazarı-Ayaş-Ankara yolunun 1-5. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı-Ayaş-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Demirköy-İğneada yolunun 10-23. kilometreleri üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahtan devam ediyor.

Silifke- Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde ulaşım, "Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında Kocahasanlı mevkisinde yapılan çalışmalar dolayısıyla kontrollü sağlanıyor.

Ilgaz- Çankırı yolunun 17-27. kilometrelerindeki asfalt çalışması nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor.

Zara- Sivas yolunun 42-45. kilometrelerindeki yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerindeki (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-49. kilometrelerinde bulunan Torul, Taşocağı, Mescitli 2, Mescitli Varyantı 1, T1, T2, T3, T4 ve T5 tünellerinde yapılacak yangın söndürme sistemi bakım, onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.