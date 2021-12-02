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Yönetim kurulları güçlendirilerek şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak - Son Dakika

Yönetim kurulları güçlendirilerek şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak

02.12.2021 11:12
Yönetim kurulları güçlendirilerek şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak

Kurumların güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları amacıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve MY Executive iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı'nın ikinci bölümü olan 'Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı' 15 Aralık'ta başlıyor.

Kurumların güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmaları amacıyla Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve MY Executive iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı'nın ikinci bölümü olan 'Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı' 15 Aralık'ta başlıyor.

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye'de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve iş dünyasının bağımsız yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ihtiyaçlarını karşılayan MY Executive, geçtiğimiz mart ayında 'Yönetim Kurullarının Güçlendirilmesi Programı'nı hayata geçirmişti. 'Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yerleştirme Programı' isimli ilk bölümü kapsamında şirketlerin bağımsız yönetim kurulu üyesi ihtiyacını gideren programın ikinci bölümü olan 'Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı', 15 Aralık tarihinde başlıyor.

"Şirketlerin yeni strateji belirlemesi gereken bir dönemdeyiz"

İçinden geçtiğimiz dönemde belirsizliklerin ve çoklu değişken ortamların giderek arttığını bildiren TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli perspektifi yönetebilme kabiliyetlerini geliştirmeleri, riski hayatlarının merkezine koymaları, bunların yanı sıra markalaşma, inovasyon, uluslararası büyüme, iç kontrol ve denetim gibi konulara odaklanmaları gereken bir dönemdeyiz. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ortaya koyulması gereken bu yeni stratejiyi belirlemede en büyük görev yönetim kurullarına düşüyor. Biz de bu programla şirketlerimizin, yönetim kurullarının önderliğinde geleceğe hazırlanmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Değerli isimlerin destekleriyle hayata geçireceğimiz programımıza yönetim kurulu üyelerini ve adaylarını bekliyoruz" dedi.

"Şirketlerimizin başarısı ülkemizin kaynaklarını da koruyacak"

Yönetim kurullarının, şirketlerin geleceğini belirleyen en tepedeki yapılar olduğuna dikkat çeken MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın, "Şirketlerin sürdürülebilir başarısı; yönetim kurulunun doğru oluşturulmasına, verimli ve etkili şekilde çalışmasına bağlıdır. Kısaca MY Board Member adını verdiğimiz bu projeyle ülkemizde daha çok şirketin yönetim kurullarını güçlendirerek sürdürülebilir başarılarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Önemli bir ihtiyaca, çok güçlü bir şekilde cevap veren programımızın katılımcıları, görev alacakları birçok şirketin, kurum ve kuruluşun sürdürülebilir başarısına çok değerli katkılar sağlayacak. Bu kurumların başarısıyla hem ülkemizin kaynakları korunacak hem de ekonomimiz gelişecek, daha da güçlü olacak" diye konuştu.

Kendi alanlarında öncü isimler deneyimlerini paylaşacak

Yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız üyelerin ve üye adaylarının desteklenmesi, güçlendirilmesi ve kurumlara sağladıkları katma değerin artırılmasını hedefleyen program; Eğitim, Tecrübe Paylaşımı Webinar'ları, Mentor-Menti Görüşmeleri ve Yönetim Kurulu Simülasyonu olmak üzere toplam dört bölümden oluşacak. Bu bölümlerin her birinde katılımcılar, aralarında Aclan Acar, Ahmet Dördüncü, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Duygu Yılmaz, Feyyaz Ünal, Hurşit Zorlu, Mehmet Sami, Murat Selek, Murat Ülker, Orhan Turan, Perihan İnci, Dr. Tamer Saka, Tanyer Sönmezer, Tayfun Bayazıt ve Dr. Yılmaz Argüden'in yer aldığı farklı sektörlerden öncü isimlerin deneyim ve birikimlerinden faydalanma imkanı bulacak.

Toplam 16 hafta sürecek programda yönetim kurulu simülasyonları, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliği ile fiziki olarak gerçekleştirilecek ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecek.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler katılabilecek

TKYD ve MY Executive tarafından hazırlanan programa; halihazırda yönetim kurulu üyesi olanlar, aile şirketlerinde yönetime katılan ya da katılmaya hazırlanan yeni nesil aile üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday C Level yöneticiler ve yönetim danışmanları katılabiliyor.

Yönetim Kurulu Üyeliği Mentorluk ve Geliştirme Programı'na myboardmember.com.tr/#ftr-forms adresi üzerinden başvurulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Yönetim kurulları güçlendirilerek şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak
Yönetim kurulları güçlendirilerek şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak

Türkiye, Aralık, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yönetim kurulları güçlendirilerek şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak - Son Dakika Ekonomi


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