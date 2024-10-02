YÖREX Fuarı 72 Kentin Ürünlerini Sunacak

Ekonomi

Antalya'da, 16 yıl önce "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenlenmeye başlanan ve yöresel değerlerin gelecek nesillere taşınmasını sağlayan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), bu yıl 72 kentin ürünleri görücüye çıkacak. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Türkiye'de YÖREX'e başlandığında 109 coğrafi işaretli ürün olduğunu, bugün ise bin 637 ürünün coğrafi işaretle tescillendiğini söyledi. Çandır, 600'e yakın ürünün de başvurusunun kabul edildiğini ifade etti.

Yöresel ürünlerin katma değerini artırmak, kırsal alanda ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen YÖREX, bu yıl 13'üncü kez 9-13 Ekim'de ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ATB'de düzenlenen basın toplantısında da fuar hakkında bilgi verdi. Toplantıya, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın da katıldı.

ATB Başkanı Ali Çandır, 2008'de yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerine desteklemek, markalaşmayı sağlamak, katma değerini artırmak amacıyla fuara sosyal sorumluluk projesi olarak başladıklarını belirterek, "Fuarla ilgili ilk günden itibaren çok güzel dönüşler aldık. "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla ülkenin her bir noktasına ulaştık. Karşılaştığımız ürünlerle heyecanımız daha da arttı. YÖREX ile ürünlerin markalaşmasını ve katma değerinin artmasını sağlayan coğrafi işaret tescil belgesine de ağırlık verdik. Türkiye'de YÖREX'e başladığımızda 109 coğrafi işaretli ürünümüz vardı, bugün itibarıyla 1639 ürünümüz coğrafi işaretle tescillenmiş durumda. 600'e yakın ürünümüzün de başvurusu kabul edildi. Ayrıca, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaretli ürünlerimiz tescillenmeye başladı. 27 ürünümüz coğrafi işaret tescilini AB'den aldı, 61 ürünümüz de almak için gün sayıyor. İnşallah bu ürünlerimizin de sayısını artıracağız. İlk başlarda Türkiye'de 3 bin 500 ürünümüzün coğrafi işaret tescil belgesini alabileceğini hedefliyorduk. Şu an başvurularla beraber bu ürünlerin üçte ikisinin coğrafi işaretli tescilleri gerçekleşti" dedi.

Coğrafi işaret tescil belgesinin ekonomik katkısının yüksek olduğuna işaret eden Çandır, "Dünyadaki coğrafi işaretler piyasasına baktığımızda 200 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye'nin bu pazardan hak ettiği payı alamadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Çandır, bu yılki fuarda 400 firmanın 72 kente özgü el emeği, göz nuru ürünlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturacaklarını sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Özellikle çocukları fuarda daha fazla görmek istiyoruz. Bu ürünleri geleceğe taşıyacak çocukların, ürünleri görmeleri, tatmaları ve hissetmeleri gerekiyor."

Toplantıya katılan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı da fuarın gerek kent gerekse ülke açısından önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, "YÖREX, Antalya, Türkiye markası. Fuarlar içinde en fazla desteği ATB'ye yapıyoruz. Fuara elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. ANFAŞ dünya markası. Bu fuarı da yaşatmamız lazım. Sadece Antalya değil, tüm Türkiye'yi YÖREX'e davet ediyoruz. Sağlıklı ve markalı ürünleri herkesin tatmasını bekliyoruz" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise YÖREX'in Antalya'nın marka değerine değer kattığını ifade ederek, "Biz gazeteciler olarak bu fuarın gönüllü danışma kurulu üyesiyiz. Biz de her zaman kente katma değer katan tüm kurumlara desteğimiz tamdır. Marka değerlerimize sahip çıktığımız gibi bu yıl da 2 milyon ziyaretçinin olması kent adına çok önemli. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Antalya'mız adına bizim son derece önemli bir görevimiz var. Böylesi önemli bir fuara değer katan Ali Çandır başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın da fuarın Antalya'nın markası haline geldiğini ve ülkenin her yerinde bilindiğini belirterek, "Fuarların asıl amacı farkındalık oluşturmaktadır. İlk günden beri YÖREX'i destekliyoruz. Onu bir çocuk gibi büyüttük. Biz de ATSO olarak gerekli desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA