Yüksekova'da balık tezgahları yoğun ilgi görüyor, fiyatlar 150-500 lira arasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yüksekova'da balık tezgahları yoğun ilgi görüyor, fiyatlar 150-500 lira arasında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksekova\'da balık tezgahları yoğun ilgi görüyor, fiyatlar 150-500 lira arasında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yüksekova\'da balık tezgahları yoğun ilgi görüyor, fiyatlar 150-500 lira arasında
Haber Videosu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kış aylarının gelmesiyle farklı bölgelerden getirilen balık çeşitleri tezgahlara çıktı. Türüne göre 150 ila 500 lira arasında satılan balıklara ilgi yoğun, vatandaşlar bütçesine uygun olanı seçiyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen balık çeşitleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tezgahlarda yoğun ilgi görüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte ilçede balık sezonu hareketlilik kazanırken, vatandaşlar tezgahlardaki çeşitleri inceleyerek bütçelerine uygun tercih yapıyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan balıklar, türüne göre 150 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balık satıcısı Nasrettin Temeş, kış mevsiminin gelmesiyle farklı balık çeşitlerinin tezgahlarda yer aldığını belirterek, "Balık çeşitlerimizi Türkiye'nin farklı bölgelerinden getiriyoruz. Tezgahlarımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Fiyatlar 150 liradan başlayıp balığın çeşidine göre 500 liraya kadar çıkıyor. Kış aylarında vatandaşlarımız balığa daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.

Alışveriş yapan Burak Sürücüoğlu da, balığın kış aylarında sofralarda daha sık tercih edildiğini ifade ederek, "Tezgahlarda farklı çeşitleri görmek güzel. Fiyatlara ve balığın türüne bakarak ailemiz için uygun olanı seçiyoruz. Balık, kışın sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz ürünlerden biridir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerYüksekovaTürkiyeEkonomiHakkariGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11 Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
17:19
Polisler akın etti İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
Polisler akın etti! İşte Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıdan sonra ilk görüntüler
17:11
Halıya sarılı ceset, “Beşiktaş“ saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı Çok sayıda kişi gözaltında
Halıya sarılı ceset, "Beşiktaş" saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Çok sayıda kişi vuruldu
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Çok sayıda kişi vuruldu
16:57
Nvidia’da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
Nvidia'da 33 yıllık Huang dönemi bitti, istifanın ardında casusluk iddiası
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:16
Sayan Kaya’nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
Sayan Kaya'nın cezaevindeki komşusu: İstiklal saldırısının faili
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 17:41:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Yüksekova'da balık tezgahları yoğun ilgi görüyor, fiyatlar 150-500 lira arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android