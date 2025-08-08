Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı Açılıyor

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'ndaki üreticilere destek olmak amacıyla geleneksel hale getirmeyi amaçladığı Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı'nı bu yıl da kuruyor. 10 Ağustos Pazar günü Ortaköy Mesire Alanı'nda açılacak pazarda gıdadan el emeği ürünlere kadar birçok ürün vatandaşlarla buluşacak.

Kadınların istihdama katılımı ve üreticilerin ekonomilerine katkı sağlaması hedefiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Pazarı, Yunusemre Belediyesi'nin destekleriyle bir kez daha vatandaşları bir araya getirecek. Pazarın açılışına katılmak isteyen vatandaşlar için belirlenen güzergahlardan saat 09.00, 11.00 ve 13.00'te ücretsiz servis imkanı sağlanacak.

Servis güzergahları şu şekilde: "Güzergah 1: Yunusemre Belediyesi (Saruhanbey Camii), Akmescit Cumhuriyet İlköğretim Önü, Şeyh Fenari Camii Karşısı, Hacı Yahya Camii İki Lüleli Önü, Kırmızı Köprü, Sultan Camii, Kuyumcular Çarşısı Girişi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (8 Havuzu), Ulupark Köşesi, Kültür Sitesi, Manisa Lisesi, Eski Garaj Karşısı BP Durağı, 8 Eylül İlkokulu, Tek Çam, VATAN Bilgisayar Karşısı, Savaşır Market, Cumhuriyet Mah. Taziye Evi Önü, Menemen Yolu. Güzergah 2: Şehzadeler Ziraat Odası Önü, Devlet Hastanesi Kavşağı, Manisa Tren Garı, Manisa Öğretmen Evi, Barbaros Karakol Durağı, Tabakhane Durağı, Viraj, Horozköy Toprak Mahsulleri Ofisi Karşısı, Horozköy Tren Garı, Horozköy Meydanı, Bağcılık Araştırma Merkezi Önü, Horozköy Pazar Yeri, Evrenos Girişi, Muradiye Ek Hizmet Binası, Muradiye Pazar Yeri, Muradiye Tren Garı, MCBÜ Kampüs Girişi, Ortaköy. Güzergah 3: Alaybey Zabıta Önü, Alaybey Pazar Yeri, Hükümet Konağı (Valilik Önü), 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (8 Havuzu), Ulupark Karşısı (Akbank Önü), Cafe Sera Karşısı, SGK Karşısı, Gediz Tıp Merkezi Önü, Lale Meydanı, Laleli Mesir Camii Önü, Eski ETV Durağı, Balık Keyfi Önü, Tarzan Bulvarı Üzerinden, İMKB Kız Meslek Lisesi Karşısı, Göçmen Evleri, Menemen Yolu, Ortaköy. Güzergah 4: Akgedik Toki-1.Etap, Akgedik Toki-2.Etap, Ortaköy." - MANİSA