Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkarıldı. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'i kilitlerken bugünse ödemeyi yapan bazı kişiler, telefonlarında servis bulunmadığını belirtti. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Resmi Gazete kararı ile bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.
Cep telefonu kayıt ücretinin 20.000 liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK İMEİ kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.
İşte o yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Ekonomi › Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok vatandaş, 'servis yok' uyarısıyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika