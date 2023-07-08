Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok vatandaş, "servis yok" uyarısıyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok vatandaş, "servis yok" uyarısıyla karşı karşıya kaldı

08.07.2023 14:18

Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkarıldı. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'i kilitlerken bugünse ödemeyi yapan bazı kişiler, telefonlarında servis bulunmadığını belirtti. Cep telefonu kayıt ücretinin 20.000 liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK İMEİ kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün 'servis yok' uyarısı veriyor.

Yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli 6 bin TL'den 20 bin liraya çıkarıldı. Kararın yürürlüğe girmesinden hemen önce izin bedelini 6 bin lira olarak yatırmak isteyen vatandaşlar e-Devlet'i kilitlerken bugünse ödemeyi yapan bazı kişiler, telefonlarında servis bulunmadığını belirtti. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DÜN SİSTEM KİLİTLENDİ

Resmi Gazete kararı ile bazı vergi ve harç oranlarında artış yapıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 20 bin lira oldu. Bu gelişmenin ardından telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'te yoğunluk oluşturdu. Sistem ödeme taleplerini yanıt vermiyor.

GÜNDEM OLDU

Cep telefonu kayıt ücretinin 20.000 liraya yükselmesi üzerine son gün 6091 lirada BTK İMEİ kaydı yapan birçok vatandaşın telefonu bugün "servis yok" uyarısı veriyor.

İşte o yorumlardan bazıları:

Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok kişi, 'servis yok' uyarısıyla karşılaşıyor
Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok kişi, 'servis yok' uyarısıyla karşılaşıyor
Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok kişi, 'servis yok' uyarısıyla karşılaşıyor
Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok kişi, 'servis yok' uyarısıyla karşılaşıyor
Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok kişi, 'servis yok' uyarısıyla karşılaşıyor
YORUMLAR (1)
  • BMA - Anthony MONTANA: Dün IMEI ÜCRETINI ÖDEDIK E-DEVLET ÜZERINDEN KAYIT YAPAMADIK SISTEM SÜREKLI HATA VERDI. 8 TEMMUZ VE SONRASINDA E-DEVLET ÜZERINDEN KAYIT YAPILIRSA ÜCRET FARKLI MI OLACAK BILEN VAR MI. ALLAH HÜKÜMETIMIZE ZEVAL VERMESIN MILLETIN HUZURLU OLABILMESI IÇIN ELINDEN GELENI YAPIYOR. Cevap Yaz 9 16 Yayından Kaldır
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Gsm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok vatandaş, 'servis yok' uyarısıyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zam öncesi yurt dışı telefonlarının ödemesini yapan birçok vatandaş, "servis yok" uyarısıyla karşı karşıya kaldı - Son Dakika
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